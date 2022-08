Čo chce Putin dosiahnuť?

- Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

-Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

- Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Situáciu na Ukrajine sledujeme ONLINE:

7:00 Ruský minister vnútra Vladimir Kolokolcev sa stretol vo štvrtok s predstaviteľmi proruských separatistov vo východoukrajinskom regióne Donbas. Uviedol to podpredseda Ruskej bezpečnostnej rady a bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev v príspevku na sociálnej sieti Telegram. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.

Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v meste Luhansk, sa zúčastnil okrem Kolokolceva aj bývalý ruský premiér Sergej Kirijenko, napísal Medvedev. Predstavitelia Kremľa hovorili s proruskými separatistami o rekonštrukcii zničenej infraštruktúry a zosúladení zákonov dvoch samozvaných proruských republík – Doneckej a Luhanskej – s ruskou legislatívou.

6:00 Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia vo štvrtok prisľúbil, že Moskva umožní expertom z Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) prístup k Záporožskej jadrovej elektrárni. Zariadenie by podľa neho mohli navštíviť ešte v auguste. Nebenzia to uviedol na zasadnutí Bezpečnostnej rady (BR) OSN v New Yorku. TASR informuje podľa správ agentúr DPA a AP. "Sme pripravení poskytnúť všetku možnú pomoc pri riešení organizačných záležitostí," povedal Nebenzia. Po zasadnutí taktiež ocenil, že žiadny z 15 členov BR OSN neobvinil Moskvu z útokov na túto elektráreň.

5:30 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval predstaviteľov Ukrajiny, aby verejne nehovorili o vojenských taktikách Kyjeva. Vynášanie takýchto informácií je podľa neho "úprimne nezodpovedné". TASR správu prevzala z agentúry Reuters. "Vojna rozhodne nie je časom na namyslenosť a hlasné vyhlásenia. Čím menej podrobností o našich obranných plánoch prezradíte, tým lepšie to bude pre ich realizáciu," povedal Zelenskyj vo svojom pravidelnom videopríhovore. Dodal, že ak chcú ukrajinskí predstavitelia zabezpečiť víťazstvo pre Ukrajinu, mali by si byť vedomí svojej zodpovednosti za každé slovo, ktoré povedia o vojenských taktikách Kyjeva.

Na archívnej snímke z 1. mája 2022 ruský vojak stráži Záporožskú jadrovú elektráreň na juhovýchode Ukrajiny. Zdroj: TASR

5:00 Záporožská jadrová elektráreň v súčasnosti nepredstavuje bezpečnostné riziko aj napriek pokračujúcemu ostreľovaniu. Vo štvrtok to uviedol to generálny tajomník Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi počas zasadnutia Bezpečnostnej rady (BR) OSN v New Yorku. TASR prevzala správu z agentúry DPA. Experti MAAE predbežne zhodnotili, že neexistuje "žiadne bezprostredné ohrozenie" bezpečnosti elektrárne v dôsledku ostreľovania alebo iných vojenských akcií, povedal Grossi. "To sa však môže kedykoľvek zmeniť," dodal.

4:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby "okamžite reagovalo" a prinútilo ruské ozbrojené sily opustiť komplex okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne. TASR informuje podľa správy agentúry AFP. "Celý svet musí okamžite reagovať, aby vyhnal okupantov zo Záporožia. Iba úplné stiahnutie Rusov... by zaručilo jadrovú bezpečnosť pre celú Európu," povedal Zelenskyj vo svojom pravidelnom videopríhovore. Zároveň odsúdil Rusko za "jadrové vydieranie".

3:00 Ruská invázia na Ukrajine "začína zlyhávať", vyhlásil vo štvrtok britský minister obrany Ben Wallace. Ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi sa už podľa neho nepodarí Ukrajinu obsadiť, informuje TASR na základe správy denníka The Guardian. Ruská invázia na Ukrajinu "zaváhala" a "začína zlyhávať", povedal Wallace, pričom prisľúbil Kyjevu väčšiu finančnú a vojenskú podporu.