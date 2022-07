Prezident Vladimir Putin (69) a jeho armáda majú na svedomí najväčší vojenský konflikt od 2. svetovej vojny. Ruská federácia podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok 24. februára o 2.30 h v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupoľ. Krátko na to šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa rozšírilo takmer po celej Ukrajine, potvrdené sú tisíce obetí – vojenských, ale aj civilných. Vojnovú drámu u nášho východného suseda sledujeme ONLINE.

Čo chce Putin dosiahnuť?

- Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

- Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

-Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Situáciu sledujeme ONLINE:

11:20 Najmenej traja ľudia vrátane jedného ukrajinského vojaka zahynuli v sobotu pri ruských raketových útokoch na železničnú infraštruktúru a vojenskú leteckú základňu na strednej Ukrajine. Píše o tom agentúra AFP s odvolaním sa na oznámenie gubernátora Kirovohradskej oblasti Andrija Rajkovyča pre ukrajinské médiá. "Deväť ukrajinských vojakov utrpelo zranenia a jeden vojak je mŕtvy. Ako prví prišli predtým o život dvaja strážnici elektrickej stanice," spresnil gubernátor Rajkovyč.

11:15 Podľa informácií z portálu n-tv.de Rusko podľa prezidenta Volodymyra Zelenského využíva Ukrajinu ako testovací priestor pre ďalšie útoky proti iným európskym krajinám. „Rusko testuje na Ukrajine všetko, čo sa dá použiť proti iným európskym krajinám,“ povedal Zelenskyj . "Začalo to plynovými vojnami a skončilo to rozsiahlou inváziou, raketovým terorom a vypálením ukrajinských miest," dodal. Ukrajina podľa jeho slov musí poraziť Rusko, aby boli ostatné krajiny v bezpečí. "Čím rýchlejšie sa to stane, tým menej škôd a utrpenia zažijú všetky európske rodiny a všetky európske krajiny."

10:05 Hraničnými priechodmi s Ukrajinou prešlo v piatok (22.7.) na Slovensko 2466 osôb. Z toho bolo 670 mužov, 1259 žien a 537 detí. O dočasné útočisko požiadalo 133 žiadateľov. Zo Slovenska na Ukrajinu prešlo hranicu 2854 osôb. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.

9:45 Do Poľska prišlo cez hranice z Ukrajiny od začiatku invázie Ruska na územie svojho suseda z 24. februára dovedna už 4,97 milióna ľudí, oznámila v sobotu ráno na Twitteri poľská Pohraničná stráž (SG). Informovala o tom tlačová agentúra PAP. Podľa SG jej príslušníci vykonali v piatok 24.800 pohraničných kontrol ľudí vstupujúcich na poľské územie z Ukrajiny a v sobotu k 07.00 h dosiahol počet príchodzích osôb zhruba 6200. (TASR)