- Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

- Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

- Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Prezident Zelenskyj po stretnutí s Hegerom

Ako zareagoval zvyšok sveta?

- Európska únia a Spojené štáty ohlásili doposiaľ najprísnejšie balíky sankcií proti Rusku, aké kedy udelili.

- Európska únia sa dohodla na sankciách, ktoré zasiahnu 70 percent ruského bankového trhu a kľúčové ruské štátne spoločnosti.

- Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) sa taktiež zhodla na "ničivých balíkoch sankcií" proti Rusku.

- Británia, USA aj Kanada na Rusko uvalili tvrdé sankcie. Medzi nimi figuruje vylúčenie niekoľkých ruských bánk zo systému medzibankových platieb SWIFT.

- Európsku divíziu najväčšej ruskej banky Sberbank čaká bankrot v dôsledku tvrdých sankcií, ktoré Západ uvalil na Rusko v reakcii na útok proti Ukrajine.

- MasterCard a Visa bojkotujú ruskú inváziu. Oznámili svoj koniec v krajine.

- Americký Senát prijal rezolúciu, ktorou označil ruského prezidenta Vladimira Putina za vojnového zločinca.

7:20 Úrad komisárky OSN pre ľudské práva (ONCHR) potvrdil, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zahynulo najmenej 1 793 civilistov. Ďalších 2 439 civilistov utrpelo v dôsledku invázie zranenia. Úrad pripustil, že skutočné počty obetí budú pravdepodobne výrazne vyššie.

7:00 Fínsko a Švédsko sa pod vplyvom ruskej agresie chystajú už v lete vstúpiť do Severoatlantickej aliancie NATO, informuje o tom The Times s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov, podľa ktorých Rusko v tejto súvislosti urobilo "obrovskú strategickú chybu". Viac sa dočítate TU.

6:40 Starosta Kyjeva Vitalij Kličko si myslí, že je možné, že sa ruské jednotky opäť pokúsia dobyť hlavné mesto Ukrajiny. Uviedol to na sociálnej sieti, píše Ukrajinská pravda. "Hlavné mesto musí zostať pripravené brániť sa," uviedol.

6:10 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval v nedeľu obyvateľov svojej krajiny, že Rusko zrejme uskutoční väčšie vojenské operácie na východe krajiny. Najbližší týždeň bude podľa neho rovnako kľúčovým ako všetky ostatné v tejto vojne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP. "Ruské jednotky sa presunú k ešte väčším operáciám na východe nášho štátu," povedal Zelenskyj vo svojom najnovšom nočnom príhovore. Rusko obvinil zo snahy vyhnúť sa zodpovednosti za vojnové zločiny.

5:40 V Mikolajive došlo v noci k obrovskému výbuchu. Informáciu potvrdil šéf regionálnej správy Mykolajiv Vitalij Kim. Podrobnosti výbuchu v súčasnosti nie sú známe.

⚡️There was a huge explosion in #Mykolaiv. The head of the Mykolaiv regional administration, Vitaly Kim, confirmed the information. The details of the explosion are currently unknown. pic.twitter.com/MJ0abmA4LN