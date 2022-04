Prezident Vladimir Putin (69) a jeho armáda majú na svedomí najväčší vojenský konflikt od 2. svetovej vojny. Ruská federácia podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok 24. februára o 2.30 h v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupoľ. Krátko na to šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa rozšírilo takmer po celej Ukrajine, potvrdených je vyše tisíc obetí – vojenských, ale aj civilných. Vojnovú drámu u nášho východného suseda sledujeme ONLINE. Upozorňujeme, že FOTOGRAFIE a VIDEÁ v článku uverejňujeme bez rastrovania. Obsah teda nie je určený pre citlivé povahy a maloletých!

Čo chce Putin dosiahnuť?



- Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.



- Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.



- Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Ruskí okupanti 30. marca ťažkými zbraňami ostreľovali obytné časti v Luhanskej oblasti.

Ako zareagoval zvyšok sveta?

- Európska únia a Spojené štáty ohlásili doposiaľ najprísnejšie balíky sankcií proti Rusku, aké kedy udelili.

- Európska únia sa dohodla na sankciách, ktoré zasiahnu 70 percent ruského bankového trhu a kľúčové ruské štátne spoločnosti.

- Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) sa taktiež zhodla na "ničivých balíkoch sankcií" proti Rusku.

- Británia, USA aj Kanada na Rusko uvalili tvrdé sankcie. Medzi nimi figuruje vylúčenie niekoľkých ruských bánk zo systému medzibankových platieb SWIFT.

- Európsku divíziu najväčšej ruskej banky Sberbank čaká bankrot v dôsledku tvrdých sankcií, ktoré Západ uvalil na Rusko v reakcii na útok proti Ukrajine.

- MasterCard a Visa bojkotujú ruskú inváziu. Oznámili svoj koniec v krajine.

Americký Senát prijal rezolúciu, ktorou označil ruského prezidenta Vladimira Putina za vojnového zločinca.

Ocenili ukrajinského vojaka, ktorý poslal ruskú vojnovú loď do r*iti!

Situáciu na Ukrajine sledujeme ONLINE:

_______________________________________________________________

8:03 Učiteľku angličtiny v ruskom meste Penza zatkli po tom, ako jej žiaci na polícii nahlásili, že mala protivojnové poznámky. Informovala o tom v piatok večer stanica BBC odvolávajúca sa na správu, ktorú zverejnil portál Meduza. Viac sa dočítate TU.

8:00 Do ukrajinského mesta Záporožie dorazila v piatok kolóna autobusov vezúcich evakuovaných obyvateľov z obliehaného prístavného mesta Mariupol. Informoval o tom priamo z miesta spravodajca agentúry AFP.

7:39 Cez humanitárne koridory sa v piatok podarilo z ukrajinských miest evakuovať celkovo 6266 ľudí. Uviedol to námestník riaditeľa kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Tymošenko. TASR o tom informuje na základe správy spravodajskej stanice Sky News.

7:26 Bulharsko vyhlásilo nemenovaného ruského diplomata za nežiaducu osobu a nariadilo mu v priebehu nasledujúcich 72 hodín opustiť krajinu. Dôvodom je podozrenie zo špionáže. Oznámilo to v piatok bulharské ministerstvo zahraničných vecí, informovala agentúra Reuters.

7:15 Nemecká armáda presúva svoje protilietadlové rakety do bojovej skupiny NATO v Litve, aby tak posilnila východné krídlo Severoatlantickej aliancie. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na veliteľstvo operácii nemeckej armády.

7:10 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom najnovšom nočnom videoprejave Rusko opäť obvinil z ďalších vojnových zločinov. Uviedol napríklad aj to, že Moskva sa pokúša odvádzať do boja ako brancov aj ľudí z anektovaného Krymu. Informuje o tom spravodajkyňa denníka The Guardian.

Zelenskyj ďalej povedal, že ruskí vojaci sa zo severu Ukrajiny sťahujú "pomalým, ale viditeľným" spôsobom. Dodal, že v niektorých prípadoch ich vytlačili ukrajinské sily, ale v iných odišli aj z vlastnej vôle. "Ostáva po nich úplná pohroma a množstvo nebezpečenstiev, to je pravda," povedal. Rusi podľa jeho slov oblasť pri svojom odsune zamínujú, a to dokonca v okolí domov či mŕtvol ležiaciach na zemi, cituje ho agentúra AP. Zelenskyj tiež varoval, že aj pri odsune môžu pokračovať aj s bombardovaním.

7:05 Ukrajinský minister zahraničných vecí oznámil v piatok večer na sociálnej sieti Twitter, že so svojim americkým rezortným kolegom Antonym Blinkenom telefonicky hovoril o hospodárskom a vojenskom posilnení Ukrajiny.

7:00 Z obliehaného ukrajinského prístavného mesta Mariupol evakuovali v piatok do bezpečia vyše 3000 ľudí. Povedal to v noci sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorého citovala agentúra AFP.