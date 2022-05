Prezident Vladimir Putin (69) a jeho armáda majú na svedomí najväčší vojenský konflikt od 2. svetovej vojny. Ruská federácia podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok 24. februára o 2.30 h v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupoľ. Krátko na to šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa rozšírilo takmer po celej Ukrajine, potvrdené sú tisíce obetí – vojenských, ale aj civilných. Vojnovú drámu u nášho východného suseda sledujeme ONLINE.

Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Situáciu sledujeme ONLINE:

6:15 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chce žiadať o pomoc pre svoju krajinu čeliacu ruskej agresii aj v Afrike a Ázii. S týmto zámerom plánuje vystúpiť pred parlamentmi ďalších krajín, uviedol v pravidelnom videopríhovore v noci na pondelok. Informácie priniesla agentúra DPA.

4:10 Napriek ťažkým ruským útokom kontroluje ukrajinská armáda naďalej približne desať percent územia Luhanskej oblasti na východe krajiny, oznámil v nedeľu večer jej najvyšší predstaviteľ Serhij Hajdaj. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA. Ruským jednotkám sa dosiaľ nepodarilo dobyť okraje miest Rubižne, Severodoneck a Lysyčansk, uviedol gubernátor. Moskva minulý týždeň vyhlásila, že proruskí separatisti sa s pomocou ruskej armády dostali až na administratívnu hranicu Luhanskej oblasti. Hajdaj to teraz označil za "výmysel".

23:45 Britská vojenská rozviedka tvrdí, že Rusko už možno prišlo až o tretinu príslušníkov inváznych síl, ktorých vyslalo na Ukrajinu. Informoval o tom v nedeľu denník The Guardian. Takáto správa prišla v čase, keď sa v médiách objavili informácie, že Rusko plánuje na Ukrajinu vyslať aj vojakov v zálohe. Bývalá hovorkyňa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, Julija Mendeľová, s odvolaním generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl totiž na Twitteri uviedla, že Rusko plánuje na Ukrajinu vyslať až do 2500 záložníkov. Tí podľa jej informácií momentálne dostávajú potrebný výcvik v ruskej Voronežskej, Belgorodskej a Rostovskej oblasti.

23:05 Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vyzval v nedeľu Nemecko, aby prevzalo vedúcu úlohu v procese vedúcom k členstvu Ukrajiny v Európskej únii. TASR o tom informuje na základe správy televízie CNN. "Povedal som im, že sa to aj tak stane. Je nevyhnutné, že Ukrajine skôr či neskôr dostane štatút kandidáta. Nemecké elity majú na výber, či povedú tento proces a zapíšu sa do dejín Európy, alebo sa to stane, ale bez ich vedenia," povedal minister vo videu zverejnenom na sociálnej sieti.

22:50 Ruská novinárka Marina Ovsiannikovová, ktorá v marci narušila živé vysielanie hlavných správ ruskej štátnej televízie protestným plagátom proti vojne na Ukrajine, tvrdí, že exmanžel ju žaluje, vďaka čomu jej teraz hrozí odobratie starostlivosti o ich dve spoločné deti. Informoval o tom v nedeľu denník The Guardian odvolávajúci sa na vyjadrenia Kevina Rothrocka - vedúceho anglickej verzie spravodajského portálu Meduza. Rothrock na Twitteri tiež uviedol, že Ovsiannikovovej exmanžel je zamestnancom ruskej štátnej televízie RT. Samotná Ovsiannikovová je podľa Rothrocka momentálne v Berlíne a tvrdí, že sa do Ruska vráti až vtedy, keď padne režim ruského prezidenta Vladimira Putina.