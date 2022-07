Prezident Vladimir Putin (69) a jeho armáda majú na svedomí najväčší vojenský konflikt od 2. svetovej vojny. Ruská federácia podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok 24. februára o 2.30 h v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupoľ. Krátko na to šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa rozšírilo takmer po celej Ukrajine, potvrdené sú tisíce obetí – vojenských, ale aj civilných. Vojnovú drámu u nášho východného suseda sledujeme ONLINE.

Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

VIDEO: Z Doneckej oblasti sa stala krajina duchov: Pred vojnou utieklo 80 percent obyvateľov

Situáciu sledujeme ONLINE:

5:00 Estónsko sa chystá znemožniť ruským občanom získanie dočasného povolenia na pobyt, ako aj víz na štúdium v tejto pobaltskej krajine. Oznámil to vo štvrtok estónsky minister zahraničných vecí Urmas Reinsalu, informuje denník The Guardian. "Pokračovanie sankcií voči Rusku je nevyhnutné na zaistenie vytrvalého tlaku na túto krajinu. Ak sankcie pomôžu zastaviť ruskú agresiu, bude to mať pozitívny vplyv na našu vlastnú bezpečnosť," uviedol Reinsalu vo vyhlásení.

2:10 Rusko vo štvrtok podľa Zelenského pokračovalo "v sérii strategicky nezmyselných a brutálnych útokov" na východoukrajinský región Donbas. Podľa agentúry DPA to povedal vo videoposolstve v noci na piatok. Štyrikrát zaznel letecký poplach v prvej polovici dňa aj v metropole Kyjev. Ukrajina vo štvrtok prvýkrát oslavovala svoj Deň štátnosti, pripomína DPA. "Bol som šťastný, keď som videl, koľko ľudí si tento sviatok vzalo k srdcu a blahoželalo k nemu, smialo sa a bolo na Ukrajinu hrdých," povedal Zelenskyj.

2:00 Zelenskyj v pravidelnom príhovore ďalej informoval aj o schôdzke so štábom najvyššieho velenia ukrajinských ozbrojených síl, píše DPA. Rokovalo sa okrem iného o pripravenosti zbraní i nasadení obranného plánu Ukrajiny.

1:50 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval svet, aby priamo označil Rusko za štátneho podporovateľa terorizmu. Nikto na svete neinvestoval do terorizmu viac, než Rusko, povedal Zelenskyj vo videoposolstve v noci na piatok. TASR správu prevzala z agentúry DPA. Táto skutočnosť si podľa neho vyžaduje "právnu odpoveď na globálnej úrovni", teda by malo byť Rusko uznané za "štátneho sponzora terorizmu", spresnil.