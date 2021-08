AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 393 361 prípadov nákazy.

Za štvrtok (12. 8.) pribudlo 59 pozitívnych prípadov.

Spolu máme 12 544 (+ 0) obetí.

Počet nakazených: 205 736 183

Počet úmrtí: 4 341 582

Počet vyliečených: 181 935 776

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

7:20 Podľa vedúceho výskumného tímu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) doktora Petra Embarka sa mohol prvý človek nakaziť koronavírusom od netopiera v jednom z wu-chanských laboratórií, informuje portál Blesk. WHO túto tému zaradila do zoznamu vierohodných hypotéz. Čína sa tejto verzii o pôvode pandémie bráni, v júli odmietla spoluprácu pri druhej fázi vyšetrovania.

7:00 Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) schválilo podávanie tretej dávky vakcíny proti covidu pre osoby s oslabenou imunitou. Ľudia majú tretiu dávku vakcín od spoločností Pfizer/BioNTech alebo Moderna obdržať najskôr 28 dní po podaní druhej dávky.

To najdôležitejšie zo včera si pozrite vo VIDEU: