Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Situáciu sledujeme ONLINE:

10:00 Ukrajinské sily opätovne ovládnu juh krajiny, vyhlásil prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu po prvej návšteve tamojšej frontovej línie. TASR správu prevzala od agentúry AFP. Zelenskyj v sobotu po prvý raz od začiatku ruskej invázie navštívil juhoukrajinské mesto Mykolajiv, ako aj vojakov bojujúcich na južnej frontovej línii v Mykolajivskej a susednej Odeskej oblasti.

9:00 Vojna na Ukrajine by mohla trvať celé roky, varoval generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. V rozhovore pre nedeľňajšie vydanie nemeckého denníka Bild zároveň opätovne vyzval západné krajiny, aby poskytovali Kyjevu podporu dlhodobo, informovala agentúra AFP. "Musíme byť pripravení na to, že to bude trvať roky," povedal Stoltenberg. "V našej podpore Ukrajine nesmieme poľaviť, aj keď je cena vysoká – nielen z hľadiska vojenskej podpory, ale tiež z dôvodu rastúcich cien energií a potravín."

8:00 Približne dva milióny ľudí boli presídlené z Ukrajiny do Ruska od začiatku "špeciálnej vojenskej operácie", ktorú koncom februára začal Kremeľ. Tvrdí to predstaviteľ ruského ministerstva obrany. Ruské sily "evakuovali" do Ruska už 1,9 milióna ľudí vrátane 307.000 detí, pričom len v sobotu to bolo 29.730 osôb vrátane 3500 detí, uviedol ruský generál Michail Mizincev, ktorého v sobotu večer citovala tlačová agentúra DPA.