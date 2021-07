AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 392 406 prípadov nákazy.

Za pondelok (26. 7.) pribudlo 51 pozitívnych prípadov.

Spolu máme 12 534 (+ 0) obetí.

Počet nakazených: 195 392 249

Počet úmrtí: 4 183 365

Počet vyliečených: 177 226 941

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

7:44 Newyorská Metropolitná opera bude vyžadovať, aby vstup na jej predstavenia počas nadchádzajúcej sezóny mali iba diváci a umelci plne zaočkovaní proti chorobe COVID-19. (tasr)



7:25 Guatemalský prezident Alejandro Giammattei v utorok uviedol, že jeho krajina opätovne prerokovala zmluvu o dodávke vakcíny Sputnik V ruskej výroby a kontaktovala už aj spoločnosti Pfizer, Moderna a Johnson & Johnson. Ako v stredu informovala agentúra Reuters, Guatemala - krajina s 18 miliónmi obyvateľov - podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva zatiaľ naočkovala iba 309.339 ľudí.

7:00 Väčšinu nových ochorení na COVID-19 spôsobujú varianty nového druhu koronavírusu, preto je opodstatnené, aby niektoré zraniteľné skupiny obyvateľstva dostali aj tretiu dávku vakcíny. Podľa agentúry MTI to v utorok vyhlásila šéfka Úradu štátnej zdravotnej služby (ÁNTSZ) Cecília Müllerová.

6:50 Ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, budú s vyššou pravdepodobnosťou dosahovať v inteligenčných testoch horšie výsledky ako pred nákazou. Vyplýva to zo štúdie britských a amerických expertov zverejnenej uplynulý štvrtok v odbornom vedeckom časopise The Lancet, informuje spravodajská stanica Sky News. Najhoršie výsledky v IQ testoch pritom vedci zaznamenali u tých, ktorí boli v dôsledku covidu hospitalizovaní či napojení na umelú pľúcnu ventiláciu.

6:23 Obyvatelia Spojených štátov žijúci vo vysoko rizikových oblastiach by mali vo vnútorných priestoroch začať znova nosiť rúška, a to aj v prípade, že sú zaočkovaní proti novému koronavírusu. Oznámilo to v utorok americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), píše agentúra AFP.

6:00 Prezident USA Joe Biden v utorok vyhlásil, že Spojené štáty sa "musia zlepšiť" v očkovaní proti nákazlivej chorobe COVID-19, a potvrdil, že sa "uvažuje" o "povinnom očkovaní" zamestnancov federálnych úradov. Biden vo svojom vyhlásení uviedol, že "v posledných dňoch sme (v USA) zaznamenali zvýšenú zaočkovanosť, ale musíme to urobiť lepšie." Avizoval, že vo štvrtok načrtne ďalšie kroky v kampani, ktorej cieľom je zaočkovanie ďalších Američanov. (tasr)

Americký prezident Joe Biden. Zdroj: Patrick Semansky