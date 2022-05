WA 27 Mariupol - Na videosnímke ruského ministerstva obrany vydanej vo štvrtok 19. mája 2022, sú ukrajinskí vojaci, ktorí opustili oceliarne Azovstaľ obliehané niekoľko týždňov ruskou armádou v juhoukrajinskom prístavnom meste Mariupol. FOTO TASR/AP Ukrainian servicemen sit in a bus traveling from Mariupol to a prison in Olyonivka after they leave the besieged Mariupol's Azovstal steel plant, in Mariupol, in territory under the government of the Donetsk People's Republic, eastern Ukraine, We

Zdroj: TASR