Čo chce Putin dosiahnuť?

- Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

- Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

- Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Prezident Zelenskyj po stretnutí s Hegerom

Ako zareagoval zvyšok sveta?

- Európska únia a Spojené štáty ohlásili doposiaľ najprísnejšie balíky sankcií proti Rusku, aké kedy udelili.

- Európska únia sa dohodla na sankciách, ktoré zasiahnu 70 percent ruského bankového trhu a kľúčové ruské štátne spoločnosti.

- Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) sa taktiež zhodla na "ničivých balíkoch sankcií" proti Rusku.

- Británia, USA aj Kanada na Rusko uvalili tvrdé sankcie. Medzi nimi figuruje vylúčenie niekoľkých ruských bánk zo systému medzibankových platieb SWIFT.

- Európsku divíziu najväčšej ruskej banky Sberbank čaká bankrot v dôsledku tvrdých sankcií, ktoré Západ uvalil na Rusko v reakcii na útok proti Ukrajine.

- MasterCard a Visa bojkotujú ruskú inváziu. Oznámili svoj koniec v krajine.

- Americký Senát prijal rezolúciu, ktorou označil ruského prezidenta Vladimira Putina za vojnového zločinca.

Situáciu na Ukrajine sledujeme ONLINE:

_________________________________________________________________

9:55 Hraničnými priechodmi medzi Slovenskom a Ukrajinou prešlo za nedeľu (10. 4.) 3379 osôb, z toho 723 mužov, 1765 žien a 891 detí. O dočasné útočisko požiadalo 330 osôb. TASR o tom informovala Lucia Kirinovičová z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.

9:20 Čečenský vodca Ramzan Kadyrov v pondelok vyhlásil, že dôjde k novej ofenzíve ruských síl, a to nie len na obliehaný Mariupol, ale aj na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá. Kadyrov sa takto vyjadril vo videozázname zverejnenom prostredníctvom aplikácie Telegram, informuje agentúra Reuters. "Dôjde k ofenzíve... nie len na Mariupol, ale aj na iné miesta, mestá a dediny," povedal Kadyrov, ktorý sám seba zvykne označovať za "pešiaka" ruského prezidenta Vladimira Putina.

9:00 Ruská armáda pokračuje v delostreleckých útokoch na ciele v Doneckej i Luhanskej oblasti, pričom využíva neriadené strely, čo zvyšuje pravdepodobnosť civilných obetí. Uviedlo to v pondelok britské ministerstvo obrany vo svojej pravidelnej aktualizácii o situácii na Ukrajine. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.

8:25 Ukrajinská vláda uvoľnila prvé finančné prostriedky vo výške jednej miliardy hrivien (31,2 milióna eur) na naliehavé práce pri odpratávaní sutín a na nevyhnutné opravy v oblastiach, ktoré boli oslobodené spod ruskej okupácie. Predseda ukrajinskej vlády na platforme Telegram napísal, že spomínaná suma z vládnej rezervy je len prvou fázou komplexnej obnovy krajiny. "S tým začneme hneď po našom víťazstve," povedal.

8:00 Takmer 200 duchovných žiada, aby bola hlava ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu postavená pred cirkevný tribunál za jeho podporu vojny na Ukrajine. Informuje o tom The Kyiv Independent.

7:50 V Kyjevskom regióne bolo deaktivovaných viac ako 11-tisíc kusov munície. Uviedol to šéf regionálnej správy hlavného mesta Ukrajiny Oleksandr Pavliuk, informuje o tom The Kyiv Independent.

7:35 V Luhansku pokračuje násilná mobilizácia, ľudia sú pochytaní priamo na uliciach. Informuje o tom Nexta. Na záberoch je vidieť muža, ktorý uteká pred armádou takzvanej "Luhanskej ľudovej republiky".

Forced mobilization continues in #Luhansk, people are grabbed right on the streets. The footage shows a man running away from the military of the so-called "Luhansk People's Republic". pic.twitter.com/hVoGw5qElz — NEXTA (@nexta_tv) April 11, 2022

7:20 Úrad komisárky OSN pre ľudské práva (ONCHR) potvrdil, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zahynulo najmenej 1 793 civilistov. Ďalších 2 439 civilistov utrpelo v dôsledku invázie zranenia. Úrad pripustil, že skutočné počty obetí budú pravdepodobne výrazne vyššie.

7:00 Fínsko a Švédsko sa pod vplyvom ruskej agresie chystajú už v lete vstúpiť do Severoatlantickej aliancie NATO, informuje o tom The Times s odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov, podľa ktorých Rusko v tejto súvislosti urobilo "obrovskú strategickú chybu". Viac sa dočítate TU.

6:40 Starosta Kyjeva Vitalij Kličko si myslí, že je možné, že sa ruské jednotky opäť pokúsia dobyť hlavné mesto Ukrajiny. Uviedol to na sociálnej sieti, píše Ukrajinská pravda. "Hlavné mesto musí zostať pripravené brániť sa," uviedol.

6:10 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval v nedeľu obyvateľov svojej krajiny, že Rusko zrejme uskutoční väčšie vojenské operácie na východe krajiny. Najbližší týždeň bude podľa neho rovnako kľúčovým ako všetky ostatné v tejto vojne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP. "Ruské jednotky sa presunú k ešte väčším operáciám na východe nášho štátu," povedal Zelenskyj vo svojom najnovšom nočnom príhovore. Rusko obvinil zo snahy vyhnúť sa zodpovednosti za vojnové zločiny.

5:40 V Mikolajive došlo v noci k obrovskému výbuchu. Informáciu potvrdil šéf regionálnej správy Mykolajiv Vitalij Kim. Podrobnosti výbuchu v súčasnosti nie sú známe.

⚡️There was a huge explosion in #Mykolaiv. The head of the Mykolaiv regional administration, Vitaly Kim, confirmed the information. The details of the explosion are currently unknown. pic.twitter.com/MJ0abmA4LN — NEXTA (@nexta_tv) April 10, 2022

5:20 Ruské sily počas uplynulého víkendu pokračovali v ostreľovaní východnej Ukrajiny. V okolí Charkova, druhého najväčšieho ukrajinského mesta ležiaceho neďaleko ruskej hranice, zahynulo desať civilistov vrátane dieťaťa a ďalších 11 utrpelo zranenia, oznámili v nedeľu tamojšie úrady. Informácie priniesli denník The Guardian, agentúra AFP a stanica BBC.

5:00 Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v nedeľu uviedla, že dotazník, ktorý počas návštevy Kyjeva odovzdala ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, predstavuje veľmi dôležitý krok vpred. Odpovede Ukrajiny jej totiž umožnia rozhodnúť, či bude odporúčať túto krajinu ako kandidáta na vstup do EÚ, povedala pre televíziu CNN. Tento proces obvykle trvá roky, no podľa von der Leyenovej by žiadosť Ukrajiny mohla byť posúdená v priebehu týždňov. Ukrajinci "bezpochyby patria do našej európskej rodiny", citovala šéfku EK agentúra AP.