Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Následky ťažkých bojov na diaľnici medzi Žytomyrom a Kyjevom

Ako zareagoval zvyšok sveta?

Európska únia a Spojené štáty ohlásili doposiaľ najprísnejšie balíky sankcií proti Rusku, aké kedy udelili.

Európska únia sa dohodla na sankciách, ktoré zasiahnu 70 percent ruského bankového trhu a kľúčové ruské štátne spoločnosti.

Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) sa taktiež zhodla na "ničivých balíkoch sankcií" proti Rusku.

Británia, USA aj Kanada na Rusko uvalili tvrdé sankcie. Medzi nimi figuruje vylúčenie niekoľkých ruských bánk zo systému medzibankových platieb SWIFT.

Európsku divíziu najväčšej ruskej banky Sberbank čaká bankrot v dôsledku tvrdých sankcií, ktoré Západ uvalil na Rusko v reakcii na útok proti Ukrajine.

MasterCard a Visa bojkotujú ruskú inváziu. Oznámili svoj koniec v krajine.

Americký Senát prijal rezolúciu, ktorou označil ruského prezidenta Vladimira Putina za vojnového zločinca.

Družicové snímky dokazujú prítomnosť tiel civilistov už niekoľko týždňov

_______________________________________________________________________

Situáciu na Ukrajine sledujeme ONLINE:

6:10 Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v stredu uviedol, že na štvrtkovom stretnutí so svojimi partnermi z NATO a G7 bude žiadať o "všetky potrebné zbrane". TASR prevzala správu od stanice Sky News.

4:00 Ukrajina môže "absolútne" vyhrať vojnu proti Rusku, vyhlásil v stredu na tlačovej konferencii hovorca Pentagónu John Kirby. TASR prevzala správu od stanice Sky News. "Samozrejme, že to môžu vyhrať. Dôkazom sú skutočne výsledky, ktoré vidíte každý deň. Určite môžu vyhrať," povedal Kirby.

3:05 V garáži v ukrajinskom meste Hostomeľ bolo objavených 11 tiel, informovala vo štvrtok agentúra DPA. Podľa nej o tom informovali noviny Ukrajinska pravda s odvolaním sa na bývalého ministra vnútra Ukrajiny Arsena Avakova. Mŕtvymi sú údajne civilisti, ktorých zabili ruskí vojaci, uviedla DPA s tým, že tieto informácie nebolo možné nezávisle overiť.

02:10 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval vo štvtok Západ, aby sa dohodol na embargu na ruskú ropu. TASR prevzala správu od stanice Sky News. Ukrajinský prezident vo svojom najnovšom videoprejave povedal, že Moskva zarába na vývoze ropy toľko peňazí, že nemusí brať mierové rozhovory vážne. Vyzval preto "demokratický svet", aby sa vyhýbal ruskej rope.

1:15 Česká vláda rozhodla v stredu o ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine. Malo by ísť o obranné zbrane v hodnote 133 miliónov korún (približne 5.435.582 eur), informoval spravodajský web ČT24.

0:10 Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) v stredu na sociálnej sieti Twitter oznámil, že do ukrajinského mesta Záporožie ležiaceho na juhovýchode krajiny sa podarilo v stredu z obliehaného Mariupoľa a ďalších oblastí evakuovať vyše 1000 ľudí. Stalo sa tak po tom, čo viaceré pokusy MVČK prepraviť civilistov do bezpečia zlyhali.

0:05 Z ukrajinských miest bolo v stredu evakuovaných cez humanitárne koridory 4892 civilistov, uviedla ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. TASR prevzala správu od stanice Sky News. Úrady evakuovali ľudí cez 11 humanitárnych koridorov. Pre porovnanie, v utorok bolo z ukrajinských miest evakuovaných 3846 ľudí, poznamenala stanica Sky News.

Trosky ruskej stíhačky na dome v meste Černihiv počas 42. dňa ruskej invázie na Ukrajinu v stredu 6. apríla 2022. Zdroj: Stas Yurchenko

23:05 Tisíce ľudí si v stredu na protest proti zločinom páchaným ruskými silami na Ukrajine ľahlo na trávnik pred budovou nemeckého Bundestagu (Spolkového snemu) v Berlíne. Tento "ľudský koberec" mal byť pripomienkou toho, že počet nevinných obetí vojny neustále stúpa. TASR informuje na základe správy agentúry DPA. Aliancia ukrajinských organizácií zaznamenala účasť približne 5000 ľudí. Mnohí boli oblečení v ukrajinských národných farbách a pod očami mali namaľované červené slzy.

22:30 Jazero v litovskom hlavnom meste Vilnius nachádzajúce sa neďaleko ruského veľvyslanectva bolo v stredu na protest proti ruskej vojenskej agresii voči Ukrajine zafarbené na krvavočerveno. Informovali o tom miestne médiá. Hovorkyňa miestnej polície Julija Samorokovskaja dodala, že protest bol koordinovaný s orgánmi ochrany životného prostredia a použitá farba nie je pre prírodu škodlivá.

22:20 Ukrajina bude potrebovať po vojne s Ruskom aktualizovanú verziu Marshallovho plánu, aký Spojené štáty ponúkli Európe po skončení druhej svetovej vojny. V stredu to vyhlásil eurokomisár pre rozpočet Johannes Hahn, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters. Hahn si myslí, že Ukrajine by takýto plán pomohol rýchlo sa zotaviť zo škôd spôsobených ruskou vojenskou agresiou a tiež by prispel k jej zblíženiu sa s EÚ. Opravy zdevastovanej krajiny by podľa neho bez poskytnutia primeranej pomoci mohli trvať desaťročia.