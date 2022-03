Rusi z mesta Mariupoľ urobili mesto duchov: Takto vyzerá dnes!

Situáciu na Ukrajine sledujeme ONLINE:

8:10 Ukrajinské ministerstvo obrany tvrdí, že vo vojne zabili už viac ako 16-tisíc ruských vojakov a zničili 1 625 obrnených vozidiel. Informuje o tom Nexta na sociálnej sieti.

Data on #Russian troop losses in #Ukraine as of March 25, according to Defense Ministry estimates: 16,100 killed soldiers and 1,625 destroyed armoured fighting vehicles. pic.twitter.com/8SHMqNDPz7