Prezident Vladimir Putin (69) a jeho armáda majú na svedomí najväčší vojenský konflikt od 2. svetovej vojny. Ruská federácia podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok 24. februára o 2.30 h v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupoľ. Krátko na to šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa rozšírilo takmer po celej Ukrajine, potvrdené sú tisíce obetí – vojenských, ale aj civilných. Vojnovú drámu u nášho východného suseda sledujeme ONLINE.

Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Situáciu sledujeme ONLINE:

3:45 Pri explózii výbušného zariadenia v okupovanom juhoukrajinskom meste Cherson zahynul v stredu príslušník polície, zatiaľ čo ďalší policajt utrpel zranenia. Podľa ministerstva obrany v Kyjeve bombu odpálilo ukrajinské hnutie odporu. Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že ide o ďalší zo série podobných útokov na územiach Ukrajiny, ktoré od začiatku invázie obsadili ruské jednotky. "Ukrajinské odbojové hnutie čistí Cherson od zradcov," komentovala stredajší útok ukrajinská vojenská rozviedka riadená ministerstvom obrany v Kyjeve.

1:30 Ukrajina zvýši svoj export elektrickej energie do krajín Európskej únie, ktoré čelia energetickej kríze vyvolanej ruskou agresiou voči Kyjevu. V pravidelnom večernom prejave k národu to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorého citovala agentúra AFP. "Pripravujeme sa na zvýšenie nášho exportu elektriny zákazníkom v Európskej únii. Tento náš vývoz umožní nielen zvýšiť naše príjmy v zahraničnej mene, ale pomôže aj naším partnerom čeliť ruskému energetickému tlaku," vyhlásil Zelenskyj potom, ako Rusko výrazne znížilo dodávky plynu do Európy.