Konflikt Rusko-Ukrajina v skratke:

- V pondelok večer sa Putin rozhodol okamžite uznať suverenitu DĽR a LĽR, podpísal výnosy.

- Vo svojom rozsiahlom televíznom prejave vyhlásil, že vstup Ukrajiny do aliancie NATO je vopred dohodnutý a je len otázkou času. Zdôraznil, že ak k prijatiu Ukrajiny do NATO dôjde, bude to znamenať priame ohrozenie bezpečnosti Ruska. Ukrajina sa totiž podľa Putina stane štartovacou plochou pre útok.

- V Donecku sa po uznaní ukrajinských oblastí Ruskom objavili tanky, ktoré na ukrajinské územie prichádzali celú noc z pondelka na utorok.

- Putin opäť pripomenul, že Rusko je pripravené rokovať: Záujmy našich občanov sú na prvom mieste, vyhlásil.

- Biden posiela do východnej Európy armádu! Do Pobaltia smerujú vojaci aj stíhačky.

_______________________________________________________________________

SITUÁCIU SLEDUJEME ONLINE

12:30 Ukrajinská Rada národnej bezpečnosti a obrany (RNBO) navrhla na území Ukrajiny vyhlásiť výnimočný stav. Oznámil to v stredu tajomník RNBO Olexij Danylov. Výnimočný stav navrhuje RNBO zaviesť na celom území Ukrajiny okrem Doneckej a Luhanskej oblasti, v ktorých výnimočný stav platí od roku 2014.

11:50 Čína v stredu obvinila Spojené štáty zo "zvyšovania napätia" a "šírenia paniky" v súvislosti s krízou okolo Ukrajiny. Stalo sa tak krátko po tom, ako Washington oznámil sankcie voči Moskve a uviedol, že bude pokračovať v dodávkach zbraní Ukrajine proti ruskej invázii.

