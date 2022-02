Ruský prezident Vladimir Putin uznal Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku ako nezávislé štáty a nariadil vyslanie vojakov na východ Ukrajiny, aby "udržiavali mier". Európska únia, NATO, Spojené štáty a Británia označili tento krok za porušenie práva a postupne zavádzajú voči Rusku sankcie a do východnej Európy presúvajú vojenskú techniku. Situáciu sledujeme ONLINE!

Konflikt Rusko-Ukrajina v skratke:

- V pondelok večer sa Putin rozhodol okamžite uznať suverenitu DĽR a LĽR, podpísal výnosy.

- Vo svojom rozsiahlom televíznom prejave vyhlásil, že vstup Ukrajiny do aliancie NATO je vopred dohodnutý a je len otázkou času. Zdôraznil, že ak k prijatiu Ukrajiny do NATO dôjde, bude to znamenať priame ohrozenie bezpečnosti Ruska. Ukrajina sa totiž podľa Putina stane štartovacou plochou pre útok.

- V Donecku sa po uznaní ukrajinských oblastí Ruskom objavili tanky, ktoré na ukrajinské územie prichádzali celú noc z pondelka na utorok.

- Putin opäť pripomenul, že Rusko je pripravené rokovať: Záujmy našich občanov sú na prvom mieste, vyhlásil.

- Biden posiela do východnej Európy armádu! Do Pobaltia smerujú vojaci aj stíhačky.

SITUÁCIU SLEDUJEME ONLINE

11:20 Pápež František v stredu vyjadril znepokojenie nad situáciou na Ukrajine, ktorá podľa neho ohrozuje mier pre všetkých. "Napriek diplomatickému úsiliu v uplynulých týždňoch sa otvára čoraz viac alarmujúcich scenárov," povedala hlava katolíckej cirkvi počas generálnej audiencie vo Vatikáne pred mnohými veriacimi a pútnikmi.

11:15 Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) očakáva v súvislosti s dianím na Ukrajine zhoršovanie situácie. Naďalej však verí, že všetci, ktorí zamýšľajú vojensky napadnúť Ukrajinu, to prehodnotia. Hovorí o najhoršej bezpečnostnej situácii od konca druhej svetovej vojny v Európe. Zvýšený počet utečencov na hranici Slovenska zatiaľ neevidujú.

Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) odpovedá na otázky novinárov počas brífingu pred rokovaním vlády SR v Bratislave v stredu 23. februára 2022. FOTO TASR - Pavel Neubauer Zdroj: Pavel Neubauer

11:00 Ukrajinský prezident povoláva záložníkov vo veku 18 až 60 rokov na vojenskú službu maximálne na jeden rok.

10:50 V reakcii na eskaláciu rusko-ukrajinskej krízy presúvajú Američania stíhačky a vrtuľníky z Nemecka do východnej Európy. Uviedol to server týždenníka Focus s odkazom na vyjadrenie predstaviteľa amerického ministerstva obrany.

10:40 "Z Talianska bude do pobaltských štátov vyslaných asi 800 amerických vojakov z pešieho práporu, zatiaľ čo ďalších 12 vrtuľníkov AH-64 bude presunutých z Grécka do Poľska," uviedol predstaviteľ obrany USA. Tento krok mal "upokojiť našich spojencov v NATO" a zabrániť "akejkoľvek potenciálnej agresii proti členským štátom NATO".

10:30 Satelitné zábery ukazujú, že na juhu Bieloruska pri ukrajinskej hranici bolo umiestnených ďalších vyše 100 vojenských vozidiel a desiatky vojenských stanov, informovala v utorok americká súkromná spoločnosť Maxar Technologies. FOTO nájdete v galérii <<

Zábery ukazujú rozmiestnenie nových vojenských vozidiel v Bielorusku Zdroj: tasr

10:00 Situácia na Ukrajine nabrala nebezpečné rozmery nielen pre tamojšie obyvateľstvo, ale aj ekonomiku krajín Európskej únie (EÚ) a Slovenska, tvrdí Korčok.

9:30 Slovensko vyzýva na jednotnú a ráznu odpoveď na rozhodnutie Ruska uznať separatistické ukrajinské oblasti, Doneckú a Luhanskú, za nezávislé. Vyhlásil Martin Klus, podľa ktorého musia byť súčasťou tejto reakcie aj "veľmi bolestivé sankcie" voči režimu ruského prezidenta Vladimira Putina.

9:00 Ruský prezident Vladimir Putin v stredu uviedol, že Rusko je pripravené na dialóg a hľadanie diplomatického riešenia, avšak zdôraznil, že ruské záujmy a bezpečnosť občanov sú pre Moskvu "bezpodmienečné".

8:30 Kanada posiela stovky ďalších vojakov do východnej Európy a uvaľuje nové sankcie na Rusko v reakcii na nasadenie ruských síl na Ukrajine, oznámil kanadský premiér Justin Trudeau. "Zakážeme Kanaďanom zapájať sa do nákupov ruského štátneho dlhu. A na štátom podporované ruské banky uplatníme dodatočné sankcie a zabránime akýmkoľvek finančným obchodom s nimi," uviedol Trudeau.

8:00 Schôdzka amerického prezidenta Joea Bidena so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom nie je momentálne v pláne, uviedla v utorok hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová. Psakiová výslovne nevylúčila, že sa stretnutie v budúcnosti uskutoční, ale povedala, že Biden sa s Putinom nestretne dovtedy, kým Rusko nedeeskaluje situáciu na Ukrajine stiahnutím svojich jednotiek. Biely dom ešte v nedeľu oznámil, že Biden "v zásade" súhlasil so stretnutím s Putinom pod podmienkou, že Rusko nenapadne Ukrajinu.