AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 411 080 prípadov nákazy.

Za utorok (28. 9.) pribudlo 1459 pozitívnych prípadov.

Spolu máme 12 620 (+14) obetí.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 233 234 938

Počet úmrtí: 4 772 559

Počet vyliečených: 208 531 318

___________________________________________________________________________

10:00 Aktuálna situácia:

vykonalo sa 11 698 PCR testov, pozitívych bolo 1459

pribudlo 14 obetí

hospitalizovaných je 531 (+8) chorých, z nich takmer 85% nie je zaočkovaných

na JIS je 64 pacientov, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 55 osôb

zaočkovali 2 445 528 ľudí ( + 1 890)

9:00 Slovenská filharmónia (SF) si v stredu uctí obete pandémie COVID-19 koncertom v rámci Bratislavských hudobných slávností (BHS). Verdiho Requiem zaznie pod taktovkou francúzskeho dirigenta Emmanuela Villauma.

"Týmto koncertom vzdávame úctu obetiam pandémie a vyjadríme poctu a obdiv všetkým, ktorí stáli v prvej línii boja s koronavírusom," uviedla pre médiá manažérka BHS Izabela Pažítková.

8:00 Väčšina vedľajších účinkov po tretej dávke vakcíny proti ochoreniu COVID-19 je slabá až mierna a vyskytujú sa približne tak často, ako po druhej dávke. Toto zistenie sa uvádza v americkej štúdii zverejnenej v utorok - bolo očakávané, ale predsa je upokojujúce, píše tlačová agentúra AFP.

7:00 Ľudia by v žiadnom prípade nemali navštevovať pracovisko po kontakte s rizikovou osobou alebo s príznakmi respiračného ochorenia. V prípade, že sa symptómy objavia až v práci, je nutné okamžite informovať nadriadeného a izolovať sa. V súvislosti so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou to pripomína hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Daša Račková.

Pozrite si, to najdôležitejšie zo včera >>>