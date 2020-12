AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku je zatiaľ potvrdených 105 929 prípadov nákazy.

Za nedeľu (29. 11.) pribudlo 196 nakazených.

Spolu máme 839 (+23) obetí a 66 041 vyliečených (+1844).

SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 63,607,081

Počet vyliečených: 43,615,022

Počet úmrtí: 1,466,309

______________________________________________________

8:00 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok prisľúbila, že urobí všetko pre to, aby objasnila pôvod ochorenia COVID-19. Zdôraznila tiež, že v snahe zabrániť vzniku budúcich epidémií sú takéto informácie. "Chceme zistiť pôvod (vírusu) a urobíme všetko pre to, aby sme na to prišli," povedal novinárom šéf WHO Tedros Ghebreyesus.

7:30 Nemecká kancelárka Angela Merkelová v pondelok varovala, že ak sa obyvatelia krajiny nebudú v nasledujúcich týždňoch správať zodpovedne, hrozí Nemecku tretia vlna pandémie nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra Reuters. "Počas zimy budeme musieť byť veľmi, veľmi opatrní," povedala Merkelová na virtuálnej panelovej diskusii s policajnými predstaviteľmi. "Inak skončíme rovno v ďalšej vlne (nákazy).

7:00 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v pondelok pre pandémiu koronavírusu varovala štáty pred nadchádzajúcou lyžiarskou sezónou. K otváraniu lyžiarskych stredísk však nezaujala jednoznačný postoj, približuje agentúra Reuters.

6:40 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) je znepokojená zhoršujúcou sa pandemickou situáciou v Brazílii a Mexiku v súvislosti so zvýšeným počtom prípadov nákazy koronavírusom aj úmrtí. Šéf WHO Tedros Ghebreyesus označil súčasnú situáciu v Brazílii za "znepokojujúcu", Mexiko sa momentálne podľa neho nachádza "v zlom stave".

6:00 V Česku za pondelok zaznamenali 3572 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a 61 súvisiacich úmrtí. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených v utorok ráno na oficiálnej webovej stránke českého ministerstva zdravotníctva.

