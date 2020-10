Nové opatrenia platné od 1.10.2020 Zdroj: Tina El

AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

- Na Slovensku je zatiaľ potvrdených 13 492 prípadov nákazy koronavírusom.

- Za nedeľu 4.10. pribudlo 353 nových prípadov ochorenia COVID-19.

- Spolu máme na Slovensku 55 obetí koronavírusu, 8256 aktívnych prípadov a 4 865 vyliečených.

SITUÁCIA VO SVETE

- Počet nakazených: 35,701,674

- Počet vyliečených: 26,870,533

- Počet úmrtí: 1,045,953

_______________________________________________________________

6:40 Demokratický kandidát prezidentských volieb v USA Joe Biden v noci na utorok kritizoval prezidenta USA Donalda Trumpa za jeho výrok, že Američania by sa nemali báť choroby COVID-19 a nenechať ju, aby ovládla ich životy. Trump to vyhlásil v situácii, keď on sám i jeho manželka Melania patria k nakazeným. "Povedzte to 205.000 rodinám, ktoré (počas epidémie) o niekoho prišli," odkázal Trumpovi Biden.

6:20 Rakúsky kancelár Sebastian Kurz a členovia jeho vlády mali negatívny výsledok testov na koronavírus SARS-CoV-2. Podstúpili ich po tom, ako bol na nový druh koronavírusu pozitívne otestovaný Kurzov blízky spolupracovník.

6:00 Americký prezident Donald Trump (74) sa po hospitalizácii pre koronavírus SARS-CoV-2 vrátil v pondelok podvečer miestneho času do Bieleho domu. Informovala o tom televízia CNN.