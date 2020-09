Väčšina krajín sveta už bojuje s druhou vlnou pandémie koronavírusu. Situácia sa zhoršuje aj na Slovensku, od 6. septembra platia nové obmedzenia na regionálnej úrovni. Ako to vyzerá vo svete aj doma, sledujeme ONLINE.

AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

- Na Slovensku je zatiaľ potvrdených 5 860 prípadov nákazy koronavírusom.

- Vo štvrtok 16.9. pribudlo 92 nových prípadov ochorenia COVID-19.

- Spolu máme na Slovensku 39 obetí koronavírusu a 2602 aktívnych prípadov.

SITUÁCIA VO SVETE

- Počet nakazených: 30,036,868

- Počet vyliečených: 21,804,030

- Počet úmrtí: 945,092

7:20 Česká republika zaznamenala v stredu 2139 nových prípadov koronavírusu SARS-CoV-2, čo je najvyšší počet od začiatku pandémie. Informoval o tom spravodajský portál TN.cz.

6:30 Spojené kráľovstvo zaznamenalo v stredu prvýkrát od mája takmer 4000 nových prípadov nákazy koronavírusom a silnejú obavy, že krajina je na pokraji druhej vlny pandémie. Informáciu priniesla tlačová agentúra AP.

6:20 Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 a súvisiace obmedzenia v oblasti pohybu osôb uvrhli na svete do chudoby ďalších 150 miliónov detí. Vyplýva to zo štvrtok zverejnenej analýzy Detského fondu OSN (UNICEF) a neziskovej organizácie Save the Children (Zachráňme deti), o ktorej informovala agentúra AFP.

6:10 Latinská Amerika začala obnovovať normálny spoločenský a verejný život v čase, keď si pandémia COVID-19 stále vyžaduje zásadné kontrolné opatrenia. Varovala v stredu riaditeľka Panamerickej zdravotníckej organizácie (PAHO) a regionálna riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Carissa Etienneová.

6:00 Prezident Juhoafrickej republiky (JAR) Cyril Ramaphosa v stredu večer oznámil, že jeho krajiny od 1. októbra otvorí svoje hranice. Minister zdravotníctva JAR tvrdí, že úmrtnosť na ochorenie je v krajine klesá informovala o tom agentúra AP.