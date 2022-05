Prezident Vladimir Putin (69) a jeho armáda majú na svedomí najväčší vojenský konflikt od 2. svetovej vojny. Ruská federácia podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok 24. februára o 2.30 h v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupoľ. Krátko na to šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa rozšírilo takmer po celej Ukrajine, potvrdené sú tisíce obetí – vojenských, ale aj civilných. Vojnovú drámu u nášho východného suseda sledujeme ONLINE.

Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

SITUÁCIU SLEDUJEME ONLINE:

5:10 Miliardár a podnikateľ George Soros v utorok povedal, že ruská invázia na Ukrajinu by mohla byť začiatkom tretej svetovej vojny. Najlepší spôsob, ako môže Západ udržať slobodnú civilizáciu, je porážka síl ruského prezidenta Vladimira Putina. TASR správu prevzala z agentúry Reuters. Soros (91) vojnu na Ukrajine opísal ako súčasť rozsiahlejšieho boja medzi otvorenými spoločnosťami a uzavretými spoločnosťami ako Čína a Rusko, ktoré sú na vzostupe. Miliardár však dodal, že Putin je však teraz presvedčený, že invázia bola chybou a pripravuje sa na rokovanie a mieri.

3:30 Podľa ukrajinských úradov bolo za tri mesiace od začiatku ruskej invázie nahlásených približne 20.000 prípadov podozrení z vojnových zločinov. Len policajní vyšetrovatelia evidujú 13.500 takýchto prípadov. V utorok v televízii to povedal ukrajinský minister vnútra Denys Monastyrskyj. TASR správu prevzala od agentúry DPA. "Spolupracujeme so zahraničnými prokurátormi, vyšetrovacími tímami a expertmi, no väčšinu práce vykonávajú orgány v oblasti presadzovania práva," povedal Monastyrskyj. Zhromaždené dôkazy budú podľa jeho slov odovzdané medzinárodným orgánom.

0:05 Ukrajina sa nakoniec stane súčasťou Európskej únie, vyhlásil v utorok štátny tajomník francúzskeho ministerstva zahraničných vecí pre európske záležitosti Clément Beaune. Snažil sa tým ubezpečiť Kyjev, že francúzsky návrh vytvoriť užšie spoločenstvo medzi Úniou a ašpirujúcimi krajinami nebude náhradou za ich skutočné členstvo v EÚ. TASR prevzala správu od tlačovej agentúry Reuters. Francúzsky prezident Emmanuel Macron tento mesiac navrhol vytvorenie "Európskeho politického spoločenstva", ktoré by bolo akousi novou organizáciou a umožnilo by užšiu spoluprácu Únie s krajinami snažiacimi sa o vstup do EÚ.