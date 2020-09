AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku je zatiaľ potvrdených 4 614 prípadov nákazy koronavírusom.

V sobotu 6. 9. pribudlo 88 nových prípadov ochorenia COVID-19.

Spolu máme na Slovensku 37 obetí koronavírusu, vyliečilo sa celkovo 2 627 (+104) občanov.

Počet nakazených: 27 079 037

Počet vyliečených: 19 197 226

Počet úmrtí: 883 934

22:00 Na Malorke vyháňa polícia ľudí z uzavretých pláží aj vrtuľníkom. Regionálna vláda koncom augusta v rámci boja proti koronavírusu obmedzila verejný život, čo zahŕňa aj uzatvorenie pláží a parkov od 21:00 hod. do 07:00 hod.

Na snímke si dovolenkári užívajú slnečné počasie na pláži na Baleárskom ostrove v španielskej Malorke. Zdroj: Joan Mateu

21:19 V Česku je momentálne nakazených rekordných 8473 ľudí. U väčšiny z nich má choroba Covid-19 mierny priebeh, mnohí sú bez príznakov.

20:25 V belgickej futbalovej reprezentácii do 17 rokov hlásia 17 pozitívnych prípadov na nový koronavírus. Infikovaných je 14 hráčov a nakazili sa tiež traja členovia realizačného tímu.

19:30 Británia zaznamenala najvyšší denný prírastok prípadov nákazy koronavírusom od mája tohto roku. Za posledných 24 hodín pribudlo v tejto krajine 2988 infikovaných. Podľa agentúry Reuters ide o najvyšší denný prírastok prípadov nákazy od 23. mája. V sobotu bolo hlásených 1813 nakazených. (tasr) Viac sa dočítate TU.

Testovanie Covid-19 Zdroj: Shutterstock

18:11 Mexiko pracuje na vývoji vlastnej vakcíny voči novému koronavírusu, ktorá by mohla byť pripravená na použitie na jar budúceho roku. Podľa biologičky Esther Orozcovej, ktorá koordinuje boj proti koronavírusu v Mexiku, vyvíja očkovaciu látku súkromná spoločnosť Laboratorio Avimex. Spolupracuje pritom s odborníkmi z mexickej národnej univerzity UNAM a vládneho inštitútu pre sociálnu bezpečnosť IMSS. (tasr)

17:30 Bratislavská Dúbravka predlžuje od pondelka (7. 9.) otváracie hodiny všetkých 12 materských škôl, ktoré sú v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dôvodov na predĺženie otváracích hodín je viacero! (tasr) Viac sa dočítate TU.

16:49 Bratislavské Staré Mesto ruší pre aktuálnu epidemiologickú situáciu súvisiacu s novým koronavírusom viaceré podujatia, ktoré sa mali konať v najbližších dňoch. Ukončilo tiež prevádzku Propelleru na Rázusovom nábreží. Mestská časť o tom informuje na sociálnej sieti. (tasr)

15:28 Ministerstvo vnútra (MV) SR v súčasnosti neeviduje z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR požiadavku na poskytnutie ubytovania na výkon karantény pre zahraničných študentov. Pre TASR to uviedla Michaela Paulenová z tlačového odboru MV SR. (tasr)

15:00 Hongkonské úrady zatkli v nedeľu najmenej 90 ľudí počas protestov proti rozhodnutiu tamojšej vlády odložiť parlamentné voľby, píše agentúra AP. Voľby sa mali pôvodne konať v nedeľu. Správkyňa Hongkongu Carrie Lamová ich 31. júla odložila o rok z dôvodu koronavírusovej pandémie. Kritici však tvrdia, že jej vláda sa obáva nárastu moci opozície. (tasr)

13:45 Francúzsko rozšírilo zoznam tzv. "červených zón" v súvislosti s koronavírusovou epidémiou o ďalších sedem departementov. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na nedeľné vyhlásenie vlády. Až 28 z celkového počtu 101 francúzskych pevninských a zámorských departementov vláda považuje za "červené zóny", v rámci ktorých môžu tamojšie úrady zaviesť prísnejšie opatrenia s cieľom obmedziť šírenie nákazy.

13:20 Talianska vláda plánuje až do konca septembra predĺžiť platnosť epidemiologických opatrení vrátane nosenia ochranných rúšok na tvár či dodržiavania fyzických odstupov medzi ľuďmi. Stať sa tak má v dôsledku narastajúceho počtu nových prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, informoval v nedeľu taliansky denník Corriere della Sera.

Hongkonské úrady odložili v dôsledku koronavírusovej krízy voľby do legislatívnej rady, ktoré sa mali konať dnes. Na snímke polícia zadržala muža, ktorý protestoval proti ponusu volieb. Zdroj: Profimedia

12:15 Austrálske mesto Melbourne v nedeľu predĺžilo karanténne opatrenia v snahe zabrániť šíreniu koronavírusu. Platiť budú do konca septembra, teda o dva týždne dlhšie, ako sa pôvodne predpokladalo, informuje agentúra AFP. Nasledujúci týždeň sa mala v druhom najväčšom austrálskom meste skončiť prísna šesťtýždňová karanténa. Podľa najnovšieho nariadenia bude však mesto uzatvorené až do 28. septembra.

11:40 Podľa Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR sú nové prípady koronavírusu na Slovensku aktívne dohľadané prípady a importy zo zahraničia. Sporadicky sa vyskytli aj prípady bez súvislosti so známymi prípadmi ochorenia. "Epidemiológovia testujú osoby vracajúce sa z rizikových krajín, suspektné osoby a ďalšie indikované na testovanie,"uvádza ÚVZ SR na sociálnej sieti. V regiónoch naďalej zabezpečujú všetky potrebné protiepidemické opatrenia, vyhľadávajú kontakty pozitívnych osôb a nariaďujú im domácu izoláciu a testovanie.

11:25 V Maďarsku pribudlo v sobotu 495 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu. Je to o niečo menej ako 510 infikovaných z piatka, informuje v nedeľu stránka koronavirus.gov.hu. Počet pozitívne testovaných v Maďarsku už takmer dva týždne kontinuálne rástol. V utorok táto krajina hlásila 365 potvrdených prípadov nákazy, vo štvrtok 459; ešte minulý týždeň pribúdalo denne menej ako sto prípadov.

Do škôl sa v septembri vrátili aj deti v Palestíne. Pred vstupom je každému dieťaťu odmeraná teplota, na každej lavici sa nachádza dezinfekčný prostriedok a na tvárach musia nosiť rúška. Zdroj: Profimedia

10:50 V súvislosti s koronakrízou mesto Sabinov očakáva výpadok príjmov vo výške 303.000 eur. Ako uviedol primátor mesta Michal Repaský, chcú sa uchádzať o štátnu pomoc vo forme návratného finančného príspevku.

10:10 Na Slovensku v sobotu pribudlo 88 nakazených novým druhom koronavírusu, ich celkový počet tak stúpol na 4614. Laboratóriá otestovali 2462 vzoriek. Z ochorenia COVID-19 sa vyliečilo ďalších päť pacientov, nepribudlo žiadne úmrtie. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webovej stránke covid-19.nczisk.sk. Počet aktívnych prípadov je aktuálne 1775. Celkový počet ukončených laboratórnych testov dosiahol počet 356.823.

Pozitívne testovaní boli podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR vyšetrení v okresoch:

Bratislava (34),

Nové Zámky (11),

Michalovce (8),

Nitra (8),

Stará Ľubovňa (5),

Trnava (3).

Ďalšie prípady zaznamenali aj v okresoch Dunajská Streda (2), Komárno (2), Malacky (2). Trebišov (2), Dolný Kubín (1), Galanta (1), Ilava (1), Levice (1), Piešťany (1), Púchov (1), Ružomberok (1), Sabinov (1), Senec (1), Snina (1) a Trenčín (1).

10:00 V Indii pribudlo v sobotu 90.632 potvrdených prípadov nákazy koronavírusu, čo je najvyšší denný nárast od začiatku pandémie nielen v tejto ázijskej krajine, ale aj v globálnom meradle. Uviedli to v nedeľu agentúra AP a televízia CNN s odvolaním sa na indické ministerstvo zdravotníctva.

V Indii sa postupne zvyšuje aj počet vykonaných testov, podľa ministerstva zdravotníctva ich momentálne robí viac ako milión denne. Zdroj: Profimedia

9:30 V najväčšej slovenskej nemocnici — Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB), platí od nedele zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach. Rozhodol o tom regionálny hygienik. Nemocnice o tom informuje na sociálnej sieti. "Bezpečnosť našich pacientov je pre nás na prvom mieste, preto prosíme všetkých príbuzných pacientov o rešpektovanie nariadenia," uviedla UNB.

9:05 Obce a vyššie územné celky (VÚC) by mohli dostať jednorazový príspevokako kompenzáciu výpadkov príjmov spôsobených epidemiologickými opatreniami proti šíreniu pandémie nového koronavírusu. Vyplýva to z novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Do Národnej rady (NR) SR ju predložili nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho.

Vo Francúzsku si včera pripomenuil 106. výročie bitky na Marne, ktorá sa odohrala počas prvej svetovej vojny a stretli sa pri nej nemecké a francúzsko-britské vojská. Tentokrát však s ochrannými rúškami. Zdroj: Profimedia

7:45 V susednom Česku pribudlo za sobotu 508 prípadov nákazy koronavírusu. Informuje o tom portál Blesk. Víkendové čísla sú podľa nich nižšie z dôvodu menšieho testovania počas víkendu (v piatok pribudlo v Česku až 798 prípadov). Zároveň však ide o najvyšší denný nárast počas voľného dňa. Od začiatku pandémie je to celkovo štvrtý najvyšší prírastok za jeden deň. Aktuálne sa z ochorenia COVID-19 v Česku lieči 8282 pacientov. U väčšiny z nich má choroba mierny priebeh, mnohí sú bez príznakov.

7:30 Od nedele 6. septembra začínajú na Slovensku platiť nové regionálne obmedzenia. Tie sa týkajú okresov Bratislava, Senec a Pezinok. RÚVZ pripomína, že za nerešpektovanie opatrení hrozí pokuta vo výške do 20.000 eur. Čítajte ďalej >>>

