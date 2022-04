Prezident Vladimir Putin (69) a jeho armáda majú na svedomí najväčší vojenský konflikt od 2. svetovej vojny. Ruská federácia podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok 24. februára o 2.30 h v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupoľ. Krátko na to šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa rozšírilo takmer po celej Ukrajine, potvrdených je vyše tisíc obetí – vojenských, ale aj civilných. Vojnovú drámu u nášho východného suseda sledujeme ONLINE. Upozorňujeme, že FOTOGRAFIE a VIDEÁ v článku uverejňujeme bez rastrovania. Obsah teda nie je určený pre citlivé povahy a maloletých!

Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

To najdôležitejšie zo včerajšieho dňa

Ako zareagoval zvyšok sveta?

Európska únia a Spojené štáty ohlásili doposiaľ najprísnejšie balíky sankcií proti Rusku, aké kedy udelili.

Európska únia sa dohodla na sankciách, ktoré zasiahnu 70 percent ruského bankového trhu a kľúčové ruské štátne spoločnosti.

Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) sa taktiež zhodla na "ničivých balíkoch sankcií" proti Rusku.

Británia, USA aj Kanada na Rusko uvalili tvrdé sankcie. Medzi nimi figuruje vylúčenie niekoľkých ruských bánk zo systému medzibankových platieb SWIFT.

Európsku divíziu najväčšej ruskej banky Sberbank čaká bankrot v dôsledku tvrdých sankcií, ktoré Západ uvalil na Rusko v reakcii na útok proti Ukrajine.

MasterCard a Visa bojkotujú ruskú inváziu. Oznámili svoj koniec v krajine.

Americký Senát prijal rezolúciu, ktorou označil ruského prezidenta Vladimira Putina za vojnového zločinca.

Desivé VIDEO odhalilo, ako ukrajinskí vojaci strieľajú do ruských vojakov so zviazanými rukami

Situáciu na Ukrajine sledujeme ONLINE:

6:45 Pamätník sovietskej armády v berlínskom Treptower parku posprejovali neznámi páchatelia červenou farbou a heslami proti vojne na Ukrajine a ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Vo štvrtok to pre agentúru DPA potvrdil hovorca polície nemeckej metropoly. Ako predtým informoval denník Der Tagesspiegel, na pamätníku sa objavili nápisy, ako napríklad "Smrť Rusom", "Ukrajinská krv na ruských rukách" či "Putin = Stalin". Polícia nápisy okamžite zakryla. Krajinský kriminálny úrad (LKA) tento prípad vyšetruje vo veci poškodenia majetku a používania symbolov protiústavných organizácií.

Vandali v Berlíne posprejovali pamätník sovietskej armády heslami proti vojne a Putinovi Zdroj: Twitter

6:30 Rusko zaviedlo sankcie voči desiatkam občanov Austrálie a Nového Zélandu vrátane šéfov tamojších vlád. Sankčné opatrenia nadobudli účinnosť vo štvrtok, oznámilo ruské ministerstvo zahraničných vecí, na ktoré sa odvoláva denník The Guardian. V reakcii na sankcie zo strany Canberry zakázala Moskva vstup do Ruska 228 členom austrálskej vlády a poslancom vrátane predsedu vlády Scotta Morrisona.

5:30 Ruské ministerstvo zahraničných vecí si vo štvrtok predvolalo írskeho veľvyslanca v Moskve, ktorému oznámilo, že dvaja írski diplomati boli vyzvaní, aby opustili krajinu. Oznámil to šéf írskej diplomacie Simon Coveney, na ktorého sa odvolala agentúra Reuters.

! 4:45 Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová spolu s Eduardom Hegerom vyrazila v noci zo štvrtka na piatok vlakom z mesta Przemyśl na juhovýchode Poľska smerom do ukrajinskej metropoly Kyjev, kde sa má stretnúť s tamojším prezidentom Volodymyrom Zelenským. Súčasťou delegácie sú okrem šéfky EK aj šéf európskej diplomacie Josep Borrell a viacerí europoslanci. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.

4:15 Ukrajina očakáva, že Rusko by pozastavilo svoje vojenské útoky v čase, keď by na návštevu krajiny pricestoval pápež František. Povedal to vo štvrtok v Ríme v rozhovore pre agentúru Reuters ukrajinský veľvyslanec pri Svätej stolici Andrij Juraš. Ten sa vo štvrtok stretol s pápežom, ktorému prezentoval svoje poverovacie listiny, ako aj s ďalšími vrcholnými predstaviteľmi Vatikánu. "Diskutovali sme o mnohých veciach, ktoré sú teraz na programe - hlavne však o prípadnej ceste Jeho Svätosti na Ukrajinu," povedal Juraš.

"Doplnil som ďalšie argumenty, prečo by sa mala (návšteva) realizovať čo najskôr a práve za týchto okolností," dodal. Pápež František cez víkend počas návštevy Malty novinárom povedal, že v snahe prihovoriť sa za mier zvažuje cestu na Ukrajinu, kam ho pozvali ukrajinskí politici vrátane prezidenta Volodymyra Zelenského a tiež predstavitelia tamojšieho náboženského spoločenstva.

3:20 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vo štvrtok ohlásila, že na Ukrajine počas ruskej ofenzívy potvrdila už vyše 100 útokov na zdravotnícke služby, počas ktorých bolo zabitých 73 ľudí a ďalších 51 utrpelo zranenia. Išlo o zdravotníkov aj pacientov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

2:25 Z ukrajinských miest bolo cez humanitárne koridory počas štvrtka evakuovaných 4 676 ľudí. V príspevku na sociálnej sieti Facebook to uviedla ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková, na ktorú sa odvolala americká stanica CNN.

Na snímke z 8. apríla 2022 zničené auto a poškodená budova v Hostomeli, meste neďaleko Kyjeva, ktoré bolo nedávno oslobodené od ruskej okupácie. Zdroj: Profimedia

1:45 Ukrajinská generálna prokurátorka Iryna Venediktovová predtým vo štvrtok informovala, že pod dvoma zničenými budovami v Boroďanke sa našli telá dovedna 26 ľudí. "Dôkazy o vojnových zločinoch ruských síl sú na každom kroku," poznamenala. Ruské sily sa podľa jej slov podieľajú na "zabíjaní, mučení a bitkách" civilistov a páchajú tiež sexuálne násilie. "Nepriateľ zákerne ostreľoval obytnú infraštruktúru vo večerných hodinách, keď bolo doma čo najviac ľudí," kritizovala.

! 1:40 Skaza, akú zanechali ruské sily v ukrajinskom meste Boroďanka severozápadne od Kyjeva je "oveľa strašnejšia" než situácia v neďalekej Buči. Vo štvrtok to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR správu prevzala z agentúry AFP. "Začali sa práce na odpratávaní sutín v Boroďanke. Je to tam oveľa strašnejšie, je tam ešte viac obetí ruských okupantov," povedal Zelenskyj vo videu zverejnenom na platforme Telegram. Ukrajinské úrady začali Boroďanku prehľadávať po odsune ruských vojakov.

1:00 V prístavnom meste Mariupoľ na juhovýchode Ukrajiny zahynulo od začiatku vojny už 5 000 civilistov, tvrdí samozvaný nový primátor tohto mesta Kosťantyn Ivaščenko, ktorého podporuje Rusko. TASR túto informáciu prezvala od agentúry AFP. "Približne 60 až 70 percent bytov (v Mariupole) je zničených alebo čiastočne zničených," dodal Ivaščenko, ktorého do tejto funkcie v stredu vymenoval vodca doneckých separatistov Denis Pušilin.

0:20 Predseda Európskej rady Charles Michel vo štvrtok na sociálnej sieti Twitter uviedol, že šéf európskej diplomacie Josep Borrell navrhol navýšiť vojenskú pomoc pre Ukrajinu o ďalších 500 miliónov eur. Tento krok musí ešte schváliť 27 členských krajín EÚ. "Po rýchlom schválení sa (suma) poskytnutej podpory EÚ na vojenské vybavenie pre Ukrajinu zvýši na 1,5 miliardy eur," napísal Michel na Twitteri.

23:30 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyzval Cyprus, aby uzavrel svoje prístavy pre všetky ruské súkromné jachty a odobral Rusom takzvané "zlaté pasy", ktoré im zaistili dvojaké občianstvo. TASR informuje na základe správy agentúr Reuters a AFP.

22:40 Piaty balík protiruských sankcií, na ktorom sa po dvoch dňoch rokovaní dohodli vo štvrtok večer veľvyslanci členských krajín pri EÚ, bude v pondelok odobrený aj na úrovni ministrov zahraničných vecí. Podľa spravodajcu TASR to uviedol šéf českej diplomacie Jan Lipavský po skončení rokovania diplomatov členských krajín NATO.