Od piatka platí len zákaz nočného vychádzania, počas dňa sa ľudia sa budú môcť pohybovať bez obmedzení. Nezaočkovaní ľudia budú však stále môcť ísť len do prevádzok so základným tovarom. Všetky dôležité informácie o tom, čo sa deje DOMA aj VO SVETE, vám prinášame ONLINE!

AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 798 663 prípadov nákazy

Za štvrtok (16. 12.) pribudlo 5 394 pozitívnych prípadov

Spolu máme 15 843 (+ 113) obetí

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 273 979 227

Počet úmrtí: 5 361 059

Počet vyliečených: 245 922 360

8:00 Konzorcium Pfizer/BioNTech v piatok oznámilo, že do prebiehajúcich klinických skúšok svojej protikoronavírusovej vakcíny pre deti od šiestich mesiacov do štyroch rokov plánuje pridať podanie tretej dávky. Posilňujúca dávka by sa mala podávať najskôr dva mesiace po druhej dávke. Prvé výsledky klinických testov takto podanej dávky by mali byť známe v prvej polovici budúceho roka. (tasr)

7:30 Francúzsky premiér Jean Castex prirovnal v piatok rýchlosť šírenia koronavírusového variantu omikron v Európe k rýchlosti blesku a povedal, že už začiatkom budúceho roka bude tento variant vo Francúzsku prevládať. Informovala o tom agentúra AFP. (tasr)

7:00 Pandemická situácia na Slovensku aj v Rakúsku sa postupne zlepšuje. Problémom v oboch krajinách je však šírenie dezinformácií týkajúcich sa očkovania proti covidu opozičnými politikmi. Zhodli sa na tom predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár a šéf rakúskeho parlamentu Wolfgang Sobotka na piatkovom rokovaní vo Viedni. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. (tasr)

