Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

V Bielorusku sa konalo už druhé kolo mierových rozhovorov medzi Ukrajinou a Ruskom, v pondelok má byť však aj tretie

JB 18 Brest - Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov (vľavo), šéf ukrajinského parlamentného klubu vládnucej strany Sluha ľudu Davyd Arachamija (druhý zľava), ruský veľvyslanec v Bielorusku Boris Gryzlov (štvrtý sprava), poslanec ruskej štátnej Dumy Leonid Sluckij (tretí sprava), námestník ruského ministra obrany Alexander Fomin (druhý sprava) a námestník ruského ministra zahraničných vecí Andrej Rudenko sa vítajú pred začiatkom rusko-ukrajinských mierových rozhovorov v Národnom parku Belav Zdroj: Maxim Guchek

Ako zareagoval zvyšok sveta?

Európska únia a Spojené štáty ohlásili doposiaľ najprísnejšie balíky sankcií proti Rusku, aké kedy udelili.

Európska únia sa dohodla na sankciách, ktoré zasiahnu 70 percent ruského bankového trhu a kľúčové ruské štátne spoločnosti.

Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) sa taktiež zhodla na " ničivých balíkoch sankcií" proti Rusku.

proti Rusku. Británia, USA aj Kanada na Rusko uvalili tvrdé sankcie. Medzi nimi figuruje vylúčenie niekoľkých ruských bánk zo systému medzibankových platieb SWIFT.

Európsku divíziu najväčšej ruskej banky Sberbank čaká bankrot v dôsledku tvrdých sankcií, ktoré Západ uvalil na Rusko v reakcii na útok proti Ukrajine

Globálna hekerská organizácia Anonymous spustila útok na ruské televízie. Vysielajú pravdu o tom, čo sa deje na Ukrajine.

Mastercar a Visa bojkotujú ruskú inváziu. V sobotu oznámili svoj koniec v krajine.

Hraničné priechody zažívajú v týchto dňoch nával utečencov

11:28 Z Ukrajiny utieklo pred vojnou už viac ako 1,5 milióna ľudí. Oznámil to komisár OSN pre utečencov Fillipo Grandi s tým, že ide o najrýchlešie rastúcu utečeneckú krízu v Európe od konca druhej svetovej vojny. (DenníkN)

11:22 Česká spoločnosť Agrofert zo zvereneckého fondu Andreja Babiša odmieta obvinenie, že po vojenskej invázii na Ukrajinu obchoduje s Ruskom. Vo svojom vyhlásení reaguje na článok webového portálu Neovlivní, ktorý tvrdí opak.

11:15 Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan telefonuje s jeho ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. (Nexta)

11:07 Ukrajina sa snaží vyjednať evakuáciu miest Hostomeľ a Buča. V ich oblasti prebieha pravidelné bombardovanie ruskými jednotkami. (Nexta)

10:58 Osoby prichádzajúce z Ukrajiny môžu požiadať o dočasné útočisko od nedele aj v Humennom a Michalovciach. Veľkokapacitné centrá sa nachádzajú v mestských športových halách, v oboch centrách je vytvorených 25 pracovísk. Pre vybavených žiadateľov bude zabezpečená kyvadlová doprava ďalej do vnútrozemia.

10:50 Za posledných 24 hodín do nedele rána do 6.00 h vybavili na hraničných priechodoch na vstupe z Ukrajiny celkovo 12.438 osôb, z toho od soboty (5. 3.) večera do nedeľného rána 3940 osôb. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. Od vypuknutia konfliktu vybavila polícia do sobotného rána celkovo 113.968 osôb, vstupujúcich na Slovensko z Ukrajiny.

10:42 Ruské útoky pokračovali aj v noci. Takto to vyzerá v meste Hostomeľ.

10:30 Následky po bombardovaní Charkova

10:05 Ukrajinské prístavné mesto Mariupol, momentálne obkľúčené ruskými jednotkami, v nedeľu oznámilo, že sa znovu pokúsi o evakuáciu svojho civilného obyvateľstva, keďže predošlý podobný sobotný pokus sa v dôsledku porušenia prímeria nepodaril.

"Od 12:00 h (11.00 h SEČ) sa začne evakuácia civilného obyvateľstva," uviedli predstavitelia mesta vo vyhlásení. Avizovaný odsun civilistov je umožnený na základe prímeria dohodnutého s vojskami spadajúcimi pod ruské velenie, ktoré Mariupol držia v obkľúčení.

09:42 Boris Johnson vyzval svetových lídrov, aby sa pridali k novému plánu reakcie na ruskú agresiu. Tento plán má podľa britského premiéra 6 bodov a zahŕňa aj humanitárnu pomocc pre Ukrajincov. Okrem toho obsahuje aj tvrdšie sankcie zamerané na ekonomiku Ruska. (DenníkN)

09:20 Ruské ministerstvo obrany nariadilo, aby vojaci telá svojich mŕtvych kolegov pochovávali do masových hrobov. Ak sa im to nepodarí majú ich telá "zničiť". Informáciu priniesla ukrajinská agentúra. Tá zverejnila aj oficiálny dokument, ktorý toto nariadenie potvrdzuje.

08:52 Ukrajina tvrdí, že od začiatku ruskej invázie zahynulo už viac ako 11 000 ruských vojakov, informáciu sa nie je možné overiť. Rusko hovorí o 500 padlých vojakoch zo svojich radov.

08:36 Situácia v meste Mariupol je podľa oraganiezácie Lekári bez hraníc katastrofálna. Najväčší problém majú ľudia s prístupom k pitnej vode. Taktiež im dochádza jedlo a nemajú elektrinu.

08:11 Na Ukrajine v dôsledku poškodenia uzavreli 16 distribučných staníc plynu v šiestich oblastiach - Charkove, Mykolajive, Záporoží, Kyjeve, Donecku a Luhansku. (The Kyiv Independent)

07:54 Posledný žijúci prokurátor norimberského procesu, kde boli súdení nacisti, Benjamin Ferencz sa domnieva, že budúce uväznenie Vladimira Putina je veľmi reálne.

07:40 V ruských médiách sa šíri správa o tom, že Ukrajina vyvíja takzvanú "špinavú bombu" s obsahom rádioaktívneho plutónia. Uvádzajú, že by mala byť už hotová, pričom sa odvolávajú na nemenovaný zdroj, ktorý o tom neposkytol žiaden dôkaz. (DenníkN)

07:29 Starosta Mariupola informoval, že ľudia sa v bytoch trasú od zimy, pretože teplárne sú poháňané elektrinou. Ani mobilná komunikácia nefunguje bez elektriny, vysvetlil Bojčenko a dodal, že ešte predtým, ako začala vojna, bol odpojený hlavný vodovod a po piatich dňoch vojny sa minula aj rezervná voda. (tasr)

07:15 V noci v dôsledku bombardovania zaznamenali niekoľko explózií. V centre mesta horela budova. (unian)

07:00 V Kyjeve v noci zneli sirény, upozorňujúce pred ruskými náletmi. Upozornila na to stanica BBC. Podľa CNN sa Rusi stále snažia obkľúčiť veľké mestá.

06:20 Čínsky minister zahraničia Wang I uviedol v rozhovore s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom, že Čína je proti akýmkoľvek krokom, ktoré "prilievajú olej do ohňa" na Ukrajine. Blinken reagoval, že svet sleduje, ktoré národy sa zasadzujú za princípy slobody a suverenity.

Wang vyzval, aby sa bezprostredná kríza riešila na rokovaniach, a tiež, aby sa viedli rozhovory o vytvorení vyváženého európskeho bezpečnostného mechanizmu. Wang zdôraznil, že USA a Európa by mali venovať pozornosť negatívnemu vplyvu expanzie NATO na východ na bezpečnosť Ruska.

06:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poďakoval americkému miliardárovi Elonovi Muskovi za to, že svojou satelitnou internetovou službou Starlink podporil Ukrajinu, informovala agentúra DPA. "Budúci týždeň dostaneme ďalšiu várku systémov Starlink pre zničené mestá," uviedol Zelenskyj na Twitteri a Muskovi poďakoval za "podporu Ukrajiny slovami aj skutkami".

05:49 Izraelský premiér Naftali Bennett sa stretol s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom v Berlíne. Informoval ho o svojom rokovaní s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Bennett a Scholz spolu hovorili hodinu a pol, uviedla agentúra DPA s odvolaním sa na hovorcu nemeckej vlády Steffena Hebestreita. Bennett a Scholz sa dohodli, že zostanú v úzkom kontakte. Ich hlavným cieľom zostáva čo najrýchlejšie ukončenie vojny na Ukrajine, dodal Hebestreit.

05:24 Starosta juhoukrajinského prístavu Mariupol Vadym Bojčenko uviedol, že jeho mesto čelí "humanitárnej blokáde", pretože bolo kompletne odrezané od technickej infraštruktúry. Ruské jednotky prerušili všetkých 15 elektrických vedení do mesta a Mariupol je bez elektriny už päť dní. TASR správu prevzala od agentúry DPA, ktorá sa odvoláva na ukrajinskú televíziu.

04:50 Ukrajinský prezident Volodomyr Zelenskyj oznámil, že v nedeľu telefonoval so svojím americkým náprotivkom Joeom Bidenom. Hovorili spolu o finančnej podpore a sankciách proti Rusku.

04:35 V reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu prevádzkovatelia platobných kariet Mastercard a Visa pozastavili svoje aktivity v Rusku. Mastercard uviedla, že jej sieť už nebude podporovať karty vydané ruskými bankami a akákoľvek karta vydaná mimo tejto krajiny nebude fungovať v ruských obchodoch a bankomatoch, informovala agentúra AP.

04:20 Generálny štáb Ukrajiny upozornil, že ruskí vojaci chcú obsadiť ďalší dôležitý objekt infraštruktúry. Má ísť o priehradu Kanivskej vodnej elektrárne. (Unian)

04:00 Od vypuknutia ozbrojeného konfliktu na Ukrajine, ktorý Rusko rozpútalo pred desiatimi dňami, zahynulo podľa OSN najmenej 351 civilistov a 707 ich bolo ranených. OSN však podľa televízie CNN pripúšťa, že tento počet bude pravdepodobne "podstatne vyšší".

Len 18-mesačný Kirill zomrel pri ostreľovaní Mariupola. Zdroj: Twitter/MagicZoetrope

