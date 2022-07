Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

7:20 Spojené štáty a viac ako 40 ďalších krajín vo štvrtok v Haagu, kde sa nachádza sídlo Medzinárodného trestného súdu (ICC), podpísali politickú deklaráciu o vzájomnej spolupráci pri vyšetrovaní a stíhaní vojnových zločinov na Ukrajine, informuje denník The Guardian. Medzi kroky, ktoré krajiny plánujú podniknúť, patrí okrem iného vytvorenie zastrešujúcej skupiny s cieľom zabrániť, aby dochádzalo k zduplikovaniu vyšetrovaní. Plánujú tiež zaistiť školenia pre ukrajinských prokurátorov a rozšíriť počet forenzných tímov pôsobiacich na Ukrajine.

5:00 Ak by v každom ruskom regióne vznikla najmenej jedna dobrovoľnícka vojenská jednotka zložená zo 400 mužov, dobrovoľnícke prápory by mohli do konca augusta získať až do 34.000 nových vojakov, píše britský denník odvolávajúc sa na ruské médiá. Regionálni predstavitelia údajne verbujú mužov od 50 rokov na šesťmesačné kontrakty, pričom im ponúkajú mesačné platy od 3750 dolárov (3492 eur) do 6000 dolárov (5987 eur). Niektoré regióny údajne ponúkajú bonusy za okamžité prihlásenie sa do spomínaných jednotiek vo výške 3400 dolárov (3393 eur), ako aj rozličné sociálne benefity pre vojakov a ich rodiny.

4:45 Rusko spustilo podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) "dobrovoľnícke mobilizácie" s cieľom doplniť nedostatok vojakov do svojich síl v čase prebiehajúcej ofenzívy na Ukrajine. TASR informuje na základe štvrtkovej správy denníka The Guardian. V novej správe ISW sa píše, že Kremeľ "pravdepodobne nariadil federálnym subjektom (čiže regiónom), aby vytvorili dobrovoľnícke prápory, ktoré sa majú podieľať na ruskej invázii na Ukrajinu, namiesto toho, aby v Rusku vyhlásili čiastočnú alebo úplnú mobilizáciu". Každý región Ruska musí podľa zverejnenej správy vytvoriť aspoň jeden dobrovoľnícky prápor.

23:45 Poľský prezident Andrzej Duda vo štvrtok vyhlásil, že jeho krajina robí všetko čo sa dá, aby Moldavsku pomohla s implementáciou reforiem potrebných na prijatie do Európskej únie. TASR prevzala správu z agentúry PAP. "Poľsko ponúka (Moldavsku) finančnú a materiálnu pomoc s cieľom podporiť proces náročných reforiem," povedal Duda po stretnutí s moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou vo Varšave. Duda poznamenal, že skutočnosť, že Moldavsko aj Ukrajina dostali štatút kandidátskej krajiny na vstup do EÚ, predstavuje významný pokrok, "hoci ide len o prvotný krok".