Prezident Vladimir Putin (69) a jeho armáda majú na svedomí najväčší vojenský konflikt od 2. svetovej vojny. Ruská federácia podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok 24. februára o 2.30 h v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupoľ. Krátko na to šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa rozšírilo takmer po celej Ukrajine, potvrdené sú tisíce obetí – vojenských, ale aj civilných. Vojnovú drámu u nášho východného suseda sledujeme ONLINE.

Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

VIDEO: Z Doneckej oblasti sa stala krajina duchov: Pred vojnou utieklo 80 percent obyvateľov

Situáciu sledujeme ONLINE:

7:00 Starosta Charkova Ihor Terekhov informoval, že ruské sily zasiahli v noci obytnú štvrť blízko centra mesta. V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne informácie o obetiach. Upozornil na to portál The Kyiv Independent.

6:30 Ukrajina usporiada koncom augusta ďalší summit tzv. krymskej platformy, povedala v pondelok pre stanicu Rádio Sloboda (RFE/RL) prvá námestníčka ukrajinského ministra zahraničných vecí Emine Džepparová. Spresnila, že summit sa bude konať 23. augusta, a to v on-line režime. Medzinárodná platforma pre deokupáciu Krymu je iniciatívou ukrajinského vedenia. Jej cieľom je koordinácia krokov Ukrajiny a jej zahraničných partnerov na ochranu práv obyvateľov Krymu a ukončenie okupácie tohto polostrova obsadeného a anektovaného Ruskom.

6:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v pondelok Európu, aby podnikla odvetné opatrenia proti ruskej "vojne o plyn", a to tak, že posilní sankcie uvalené na Moskvu. Informuje o agentúra AFP. "Počuli sme dnes nové vyhrážky týkajúce sa dodávok plynu do Európy... toto je otvorená vojna o plyn, ktorú vedie Rusko voči zjednotenej Európe," povedal Zelenskyj. Ukrajinský prezident takto podľa AFP reagoval na oznámenie ruského koncernu Gazprom, ktorý v pondelok popoludní uviedol, že opäť obmedzuje dodávky zemného plynu do Európy cez plynovod Nord Stream 1.