Prezident Vladimir Putin (69) a jeho armáda majú na svedomí najväčší vojenský konflikt od 2. svetovej vojny. Ruská federácia podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok 24. februára o 2.30 h v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupoľ. Krátko na to šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa rozšírilo takmer po celej Ukrajine, potvrdené sú tisíce obetí – vojenských, ale aj civilných. Vojnovú drámu u nášho východného suseda sledujeme ONLINE.

Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Pozrite si to najdôležitejšie zo včerajšieho dňa:

Situáciu sledujeme ONLINE:

4:00 Dmitrij Muratov, ruský šéfredaktor nezávislého denníka Novaja gazeta, v pondelok vydražil zlatú medailu prislúchajúcu k jeho Nobelovej cene za mier za 103,5 milióna dolárov v prospech detí vysídlených dôsledkom vojny na Ukrajine. Informuje o tom tlačová agentúra AFP. Medaila bola predaná anonymnému telefonickému záujemcovi na aukcii v New Yorku, ktorú zorganizovala spoločnosť Heritage Auctions. Celý výťažok je podľa Muratovho priania určený na humanitárnu pomoc, ktorú sprostredkuje Detský fond OSN (UNICEF).

2:00 Ruský prezident Vladimir Putin sa obáva "iskry demokracie", ktorá by mohla zasiahnuť aj jeho krajinu. Vyhlásil to v pondelok nemecký kancelár Olaf Scholz, ktorého cituje tlačová agentúra Reuters. Ruský prezident podľa Scholza práve preto už roky presadzuje politiku, ktorá má za cieľ rozklad NATO a EÚ. "Chce sa vrátiť k politike zón vplyvu. To sa mu však nepodarí," uviedol Scholz. "Ruský prezident musí takisto prijať skutočnosť, že v jeho susedstve je spoločenstvo demokracií a právnych štátov, ktoré sa čoraz viac vzájomne zbližujú," dodal kancelár.

22:05 Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev v pondelok uviedol, že nemá zmysel viesť rozhovory so Spojenými štátmi o obmedzení jadrových zbraní. Moskva by mala podľa jeho slov radšej počkať, kým Američania "budú prosiť" o rokovania. TASR správu prevzala od agentúry Reuters. "Teraz je všetko mŕtva zóna. Teraz nemáme žiadne vzťahy so Spojenými štátmi. (Vzťahy) sú na nule Kelvinovej stupnice," napísal Medvedev na sociálnej sieti Telegram.