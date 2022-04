Prezident Vladimir Putin (69) a jeho armáda majú na svedomí najväčší vojenský konflikt od 2. svetovej vojny. Ruská federácia podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok 24. februára o 2.30 h v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupoľ. Krátko na to šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa rozšírilo takmer po celej Ukrajine, potvrdených je vyše tisíc obetí – vojenských, ale aj civilných. Vojnovú drámu u nášho východného suseda sledujeme ONLINE. Upozorňujeme, že FOTOGRAFIE a VIDEÁ v článku uverejňujeme bez rastrovania. Obsah teda nie je určený pre citlivé povahy a maloletých!

Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Ako zareagoval zvyšok sveta?

Európska únia a Spojené štáty ohlásili doposiaľ najprísnejšie balíky sankcií proti Rusku, aké kedy udelili.

Európska únia sa dohodla na sankciách, ktoré zasiahnu 70 percent ruského bankového trhu a kľúčové ruské štátne spoločnosti.

Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) sa taktiež zhodla na "ničivých balíkoch sankcií" proti Rusku.

Británia, USA aj Kanada na Rusko uvalili tvrdé sankcie. Medzi nimi figuruje vylúčenie niekoľkých ruských bánk zo systému medzibankových platieb SWIFT.

Európsku divíziu najväčšej ruskej banky Sberbank čaká bankrot v dôsledku tvrdých sankcií, ktoré Západ uvalil na Rusko v reakcii na útok proti Ukrajine.

MasterCard a Visa bojkotujú ruskú inváziu. Oznámili svoj koniec v krajine.

Americký Senát prijal rezolúciu, ktorou označil ruského prezidenta Vladimira Putina za vojnového zločinca.

Situáciu na Ukrajine sledujeme ONLINE:

6:30 Vedkyňa a dcéra ruského prezidenta Vladimira Putina, Maria Voroncovová Faassenová, chcela pri príležitosti svojich 37. narodenín odletieť na dovolenku do "spriatelenej" krajiny. To údajne zamietol jej otec kvôli obavám o jej bezpečnosť. Neoficiálne informácie hovoria o jeho obavách z toho, že by mohla v zahraničí ostať natrvalo, píše Blesk.

3:10 Americký minister obrany Lloyd Austin pozval ministrov obrany viacerých krajín, aby sa 26. apríla stretli na americkej leteckej základni Ramstein v Nemecku. Diskusia bude zameraná na Ukrajinu. V noci na piatok to oznámil hovorca Pentagónu John Kirby, informovala agentúra DPA.

2:55 Britský architekt Norman Foster (86), ktorý sa podieľal na obnove budovy bývalého Ríšskeho snemu v Berlíne či navrhol londýnsky most Millennium Bridge, ponúkol svoju pomoc pri obnove vojnou zničeného ukrajinského mesta Charkov. Vo štvrtok to oznámila Fosterova nadácia, informuje agentúra AFP. Foster prisľúbil, že "zhromaždí najlepšie mysle s najlepšími plánovacími, architektonickými, dizajnérskymi a inžinierskymi schopnosťami na svete", ktoré budú môcť začať na obnove mesta pracovať "okamžite" a prinesú "znovuzrodenie mesta Charkov".

Ukrajinský ženista sa pripravuje na detonáciu 250-kilogramovej ruskej leteckej bomby 21. apríla 2022 v ukrajinskej obci Kolonščyna. Zdroj: Efrem Lukatsky

2:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil, že Rusko odmietlo návrh na prímerie počas nadchádzajúcich pravoslávnych veľkonočných sviatkov. TASR správu prevzala od agentúry DPA. "Bohužiaľ, Rusko zamietlo návrh na uzatvorenie veľkonočného prímeria. Ukazuje to, ako vážne v skutočnosti lídri tohto štátu berú kresťanskú vieru a jedny z najradostnejších a najvýznamnejších sviatkov," povedal Zelenskyj vo svojom každodennom večernom príhovore. Už v utorok žiadal prímerie na Ukrajine počas pravoslávnych veľkonočných sviatkov generálny tajomník OSN António Guterres. K jeho výzve sa vo štvrtok pripojil aj pápež František.

0:20 Ruské sily vo štvrtok dobyli 42 obcí v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Uviedla to poradkyňa šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Olena Symonenková. TASR správu prevzala od agentúry Reuters. "Stalo sa to dnes (vo štvrtok) a je možné, že ich naše jednotky zajtra dobyjú naspäť," dodala Symonenková.

! 23:45 Podľa mariupolskej radnice by v masových hroboch v obci Manhuš neďaleko Mariupoľa mohlo byť pochovaných až 9000 civilistov. Radnica v príspevku na Telegrame citovala starostu Mariupola Vadyma Bojčenka, ktorý miesto označil za "nový Babyn Jar", píše agentúra AP.

Satelitné snímky, na ktorých vidno masové hroby, vyhotovila spoločnosť Maxar Technologies. Hroby sú usporiadané v štyroch lineárnych sekciách, pričom každá sekcia je dlhá približne 85 metrov a nachádza sa v nej 200 nových hrobov. Zdroj: Profimedia

22:30 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtkovom video príhovore k poslancom portugalského parlamentu prirovnal súčasné ničenie jeho krajiny ruskými silami k druhej svetovej vojne. Informuje o tom agentúra DPA. "Nebojujeme len za našu nezávislosť, ale aj za naše prežitie," zdôraznil.

22:10 Podľa ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch (HRW) existujú dôkazy, že ruské jednotky sa v ukrajinskom meste Buča dopustili vojnových zločinov. TASR správu prevzala od britského denníka The Guardian. Špecialisti, ktorí do Buče prišli po odchode ruských jednotiek, v oblasti našli "dôkazy o hromadných popravách, nezákonných zabitiach, násilných zmiznutiach a mučení". Podľa HRW tieto činy spĺňajú definíciu vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Organizácia v meste zdokumentovala podrobnosti o 16 prípadoch nezákonného usmrtenia vrátane deviatich hromadných popráv a siedmich prípadov náhodného vraždenia civilistov. O život prišlo aj deväťročné dievča, ktoré pri pokuse utiecť postrelili ruskí vojaci do ramena.