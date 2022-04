Prezident Vladimir Putin (69) a jeho armáda majú na svedomí najväčší vojenský konflikt od 2. svetovej vojny. Ruská federácia podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok 24. februára o 2.30 h v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupoľ. Krátko na to šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa rozšírilo takmer po celej Ukrajine, potvrdených je vyše tisíc obetí – vojenských, ale aj civilných. Vojnovú drámu u nášho východného suseda sledujeme ONLINE. Upozorňujeme, že FOTOGRAFIE a VIDEÁ v článku uverejňujeme bez rastrovania. Obsah teda nie je určený pre citlivé povahy a maloletých!

Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

>> HROZIVÉ ZÁBERY (+18) Z UKRAJINY NÁJDETE V GALÉRII <<

Rusi opäť zaútočili na Kyjev! Obeťou sa stala aj známa novinárka z rádia Slobodná Európa

Ukrajinské ozbrojené sily oslobodili dedinu Zavody západne od Izyumu

Situáciu na Ukrajine sledujeme ONLINE:

____________________________________________________________________

7:30 Ministerstvo vnútra (MV) SR vyplatí obciam na príspevky za ubytovanie odídencov za február a marec vyše 2,4 milióna eur. Platby by sa mali uskutočniť v sobotu. "Žiadosti o refundáciu ubytovania sme dostali od viac ako 1100 obcí a miest. O príspevok za ubytovanie žiadalo 6389 ubytovateľov pre 23.445 ubytovaných odídencov," uviedol pre TASR tlačový odbor MV SR.

7:20 Proruská zločinecká kybernetická skupina zaútočila na rumunské vládne webové stránky v súvislosti s podporou Ukrajiny zo strany tohto balkánskeho štátu. Informovala o tom v piatok tlačová agentúra AFP. Séria kybernetických útokov bola zameraná na "verejné inštitúcie a súkromné subjekty", uviedla vo svojom vyhlásení rumunská Národná agentúra pre kybernetickú bezpečnosť.

7:10 Ruská ofenzíva na Donbase je "aspoň niekoľko dní pozadu oproti stavu, kde by chceli byť". Ruská armáda postupuje výrazne pomalšie, než bolo v predstavách Moskvy, tvrdí americké ministerstvo obrany. Upozornil na to portál POLITICO.

7:00 Rusko sa nedomnieva, že by bolo vo vojne so Severoatlantickou alianciou (NATO), pretože takýto vývoj by zvýšil riziko jadrového konfliktu.

NATO sa však domnieva, že je vo vojne s Ruskom. Uviedol to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v rozhovore pre televíziu al-Arabíja, informuje tlačová agentúra Reuters "Zdá sa, že NATO si myslí, že je vo vojne proti Rusku. Lídri NATO a Európskej únie bez okolkov a verejne vyhlasujú, že (ruský prezident Vladimir) Putin musí zlyhať, že Rusko musí byť porazené. Keď použijete takúto terminológiu, verím, že si myslíte, že ste vo vojne," povedal Lavrov.