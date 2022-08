Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

10:00 Rusko musí prevziať zodpovednosť za "akt teroru", vyhlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok po tom, ako sa Moskva a Kyjev navzájom obvinili z ostreľovania najväčšej jadrovej elektrárne v Európe. TASR správu prevzala od agentúry AFP. Rusko už predtým obvinilo ukrajinské sily z útoku na Záporožskú atómovú elektráreň a Zelenského vládu z "jadrového terorizmu".

9:00 Meta odstráni viac ako 1000 falošných ruských účtov na podporu ruskej vojny. Meta uviedla, že deaktivovala 45 účtov na Facebooku a 1 037 instagramových účtov, ktoré sa zamerali na „politikov, novinárov, hercov, celebrity a komerčné značky z celého sveta“, ktoré podporujú Ukrajinu. Niekoľko stoviek ľudí bolo údajne zamestnaných a odmeňovaných v rubľoch, aby zanechali proruské komentáre, aby si vytvorili ilúziu o širokej podpore ruskej vojny. Informoval o tom The Kyiv Independent.

8:30 Ruské sily zabili 5. augusta v Doneckej oblasti 5 civilistov. Podľa guvernéra Doneckej oblasti Pavla Kyrylenka ruské sily zabili dvoch ľudí v Opytne, jedného v Avdiivke, jedného v Soledare a jedného v Pervomajske. Kyrylenko oznámil, že zranených bolo 14 ľudí. Informoval o tom The Kyiv Independent.

8:00 Zástupca šéfa okupačnej samosprávy v Chersonskej oblasti, Kirill Stremousov, v piatok poprel, že jeho nadriadený Volodymyr Saldo dostal mŕtvicu a je v kóme. Uviedla to tlačová agentúra Reuters. Stremousov vo vyhlásení na sociálnej sieti Telegram napísal, že tieto informácie sú "súčasťou informačnej vojny Ukrajiny proti Rusku". Potvrdil však, že Saldo je chorý a "odpočíva". Ruská štátna televízna stanica RT predtým oznámila, že Saldo je v kóme a pri živote ho udržiavajú prístroje. Saldo je bývalý starosta mesta Cherson, ktorého za šéfa celej Chersonskej oblasti vymenovali ruskí okupanti.

7:00 USA pripravujú ďalšiu vojenskú pomoc pre Ukrajinu vo výške jednej miliardy dolárov (0.98 miliardy eur), informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na tri anonymné zdroje oboznámené so situáciou. Detaily balíka pomoci by mali byť oznámené budúci pondelok (8. augusta). Podľa Reuters by mal obsahovať muníciu do mobilných raketových systémov HIMARS, až 50 pásových obrnených transportérov M113 a muníciu do systémov protivzdušnej obrany NASAMS. Americký prezident Joe Biden ešte tento balík nepodpísal a jeho hodnota i konkrétny vojenský materiál sa tak môže do budúceho týždňa zmeniť, dodáva agentúra.