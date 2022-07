Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Situáciu sledujeme ONLINE:

7:30 Irán plánuje dodať Rusku stovky dronov schopných niesť zbrane, ktoré budú následne použité na Ukrajine, oznámil v pondelok poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. TASR správu prevzala od agentúry AFP. Podľa Sullivana informácie, ktoré dostali Spojené štáty, potvrdzujú tvrdenia, že ruská armáda čelí výzvam v súvislosti s udržiavaním svojich zbraňových zásob po tom, čo na Ukrajine utrpeli značné straty.

6:30 Ukrajina si predvolala kanadskú veľvyslankyňu pre rozhodnutie Ottawy vrátiť do Nemecka plynové turbíny potrebné pre plynovod Severný prúd 1 (Nord Stream 1) vedúci do Ruska. Oznámil to v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom pravidelnom nočnom príhovore. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a denníka The Guardian.

6:00 Na 33 stúpol v noci na utorok počet obetí sobotňajšieho raketového útoku na bytový dom v meste Časiv Jar na východe Ukrajiny. Oznámila to na sociálnej sieti Facebook Štátna služba Ukrajiny pre mimoriadne situácie (DSNS). TASR správu prevzala od denníka The Guardian. "Počas záchrannej operácie v päťposchodovej obytnej budove v meste Časiv Jar bolo nájdené telo dieťaťa (odhadovaný rok narodenia 2013). Od začiatku operácie bolo nájdených 33 tiel zahynutých osôb vrátane jedného dieťaťa," uviedla DSNS s tým, že záchranné práce stále pokračujú.