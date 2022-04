Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Heger po návrate z Ukrajiny: Zdesený politik hovoril o KRUTOSTI ruských vojakov!

Ako zareagoval zvyšok sveta?

Európska únia a Spojené štáty ohlásili doposiaľ najprísnejšie balíky sankcií proti Rusku, aké kedy udelili.

Európska únia sa dohodla na sankciách, ktoré zasiahnu 70 percent ruského bankového trhu a kľúčové ruské štátne spoločnosti.

Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) sa taktiež zhodla na "ničivých balíkoch sankcií" proti Rusku.

Británia, USA aj Kanada na Rusko uvalili tvrdé sankcie. Medzi nimi figuruje vylúčenie niekoľkých ruských bánk zo systému medzibankových platieb SWIFT.

Európsku divíziu najväčšej ruskej banky Sberbank čaká bankrot v dôsledku tvrdých sankcií, ktoré Západ uvalil na Rusko v reakcii na útok proti Ukrajine.

MasterCard a Visa bojkotujú ruskú inváziu. Oznámili svoj koniec v krajine.

Americký Senát prijal rezolúciu, ktorou označil ruského prezidenta Vladimira Putina za vojnového zločinca.

SKAZA v ukrajinskom Irpine: Ruské ostreľovanie zmenilo mesto na ruiny

_________________________________________________________________

Situáciu na Ukrajine sledujeme ONLINE:

6:00 Japonsko v utorok zaviedlo sankcie voči ďalším 398 ruským jednotlivcom a zmrazilo im majetok. Tento krok schválil japonský kabinet a zahŕňa aj sankcie voči dcéram ruského prezidenta Vladimira Putina a manželke ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova. TASR o tom informovala na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na tlačovú agentúru Kjódo.

4:35 Policajný úrad EÚ (Europol) v pondelok oznámil, že spustil operáciu zameranú na aktíva ruských fyzických osôb a subjektov, ktoré sa ocitli na sankčnom zozname EÚ v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. TASR správu prevzala od agentúry AFP. Operáciu s krycím názvom Oscar spustil Europol so sídlom v holandskom Haagu spoločne s členskými štátmi Európskej únie, ako aj s Eurojustom a Frontexom (Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž).

4:15 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že Rusko zanechalo po svojom stiahnutí "desiatky, ak nie státisíce" nebezpečnej munície. "Okupanti nechali míny všade. V domoch, ktorých sa zmocnili. Aj na uliciach, na poliach. Zamínovali majetok ľudí, zamínovali autá, dvere," povedal Zelenskyj vo videu zverejnenom na Facebooku.

4:10 Ukrajina je stále závislá od svojich medzinárodných partnerov, pokiaľ ide o zbrane, a nemá vybavenie, ktoré potrebuje najmä na "uvoľnenie blokády" obliehaného prístavného mesta Mariupoľ. V pondelok neskoro večer to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informovali o tom v noci na utorok agentúra DPA a stanica BBC. "Ak by sme dostali prúdové lietadlá a dostatok obrnených vozidiel, potrebné delostrelectvo, dokázali by sme to," povedal Zelenskyj vo videu zverejnenom na Facebooku. Ukrajinské jednotky brániace obliehané prístavné mesto na juhu Ukrajiny v pondelok na sociálnej sieti Facebook uviedli, že sa pripravujú pravdepodobne na svoju "poslednú bitku", keďže im dochádza munícia.

3:00 Británia sa snaží overiť správy, podľa ktorých Rusko pri útoku na obliehané ukrajinské mesto Mariupoľ použilo chemické zbrane. Vyhlásila to v noci na utorok britská ministerka zahraničných vecí Liz Trussová. Informovala o tom agentúra AFP. Zároveň dodala, že "akékoľvek použitie takýchto zbraní by bolo bezcitnou eskaláciou tohto konfliktu" a ruský prezident Vladimir "Putin a jeho režim budú braní na zodpovednosť".

Pár obyvateľov kráča okolo horiacich obchodov pred ich obytnými domami po ruskom raketovom útoku v Charkove 11. apríla 2022. Zdroj: Felipe Dana

2:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok neskoro večer vyhlásil, že ruské jednotky môžu na Ukrajine použiť chemické zbrane. Zároveň vyzval Západ, aby uvalil na Moskvu prísne sankcie, ktoré by zabránili čo i len rečiam o použití takýchto zbraní. TASR správu prevzala od agentúry Reuters. V pondelok sa objavili nepotvrdené správy, podľa ktorých boli v obkľúčenom prístavnom meste Mariupoľ na juhu Ukrajiny použité chemické zbrane, píše Reuters. "Pristupujeme k tomu s maximálnou vážnosťou," uviedol Zelenskyj vo svojom každodennom video príhovore. Nepovedal však, že by chemické zbrane už boli použité.

1:10 Predseda ruskej Štátnej dumy Viačeslav Volodin v pondelok navrhol, aby bolo "zradcom", ktorí sa vyslovia proti ruskej vojenskej operácii na Ukrajine, odobraté ruské občianstvo. Ako príklad pritom uviedol ruskú novinárku Marinu Ovsiannikovovú, ktorá narušila vysielanie hlavných správ ruskej štátnej televízie, aby ukázala protestný plagát proti vojne na Ukrajine. TASR správu prevzala od agentúry AFP.

"Veľká väčšina našich občanov podporuje špeciálnu vojenskú operáciu na Ukrajine. Rozumejú, že je potrebná pre zaistenie bezpečnosti našej krajiny a ľudí. Sú však takí, ktorí sa správajú podlo a zradcovsky," uviedol Volodin na sociálnej sieti Telegram. "Bohužiaľ v prípade takýchto občanov neexistujú postupy, ako ich zbaviť občianstva a neumožniť im vstup do našej krajiny. Možno by to však bolo dobré. Čo myslíte?" spýtal sa Volodin svojich sledovateľov na sociálnej sieti.

0:30 Z ukrajinských miest bolo cez humanitárne koridory počas pondelka evakuovaných 4 354 ľudí. Na platforme Telegram to uviedla ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková, ktorú citovala agentúra Reuters. Z obliehaného mesta Mariupoľ na juhu krajiny odišlo 556 ľudí. Ďalších 3 298 ľudí bolo evakuovaných z okupovaných miest Melitopoľ a Berďansk, ako aj z ďalších miest na juhu krajiny. Vereščuková podľa stanice CNN ďalej uviedla, že evakuované osoby previezli do mesta Záporožie. Vicepremiérka dodala, že viac ako 500 osôb sa podarilo dostať do bezpečia z miest Lysyčansk, Severodoneck, Rubižne, Kreminna a Popasna ležiacich v Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny.

0:05 Francúzske ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo v pondelok za nežiadúce osoby šesť ruských diplomatov po tom, ako francúzska tajná služba prišla po vyšetrovaní k záveru, že ich činnosť bola v rozpore s národnými záujmami Francúzska. TASR o tom informuje na základe správy agentúr Reuters a AFP. "Po ukončení veľmi dlhého vyšetrovania Generálne riaditeľstvo pre vnútornú bezpečnosť (DGSI) odhalilo v nedeľu 10. apríla tajnú operáciu, ktorú na našom území vykonávali príslušníci ruskej tajnej služby," uvádza francúzsky rezort vo vyhlásení.

22:05 Rusko posilňuje svoje vojenské jednotky okolo Donbasu, predovšetkým blízko ukrajinského mesta Izjum, zatiaľ však nespustilo ofenzívu s cieľom ovládnuť tento sporný región na východe Ukrajiny, uviedli v pondelok predstavitelia amerického ministerstva obrany. Informovala o tom agentúra AFP.