Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

POZRITE, ako ukrajinská armáda zničili jedno z NAJLEPŠÍCH bojových vozidiel NA SVETE

Situáciu sledujeme ONLINE:

8:30 Rusko s vysokou pravdepodobnosťou rozmiestňuje v regióne Donbas na východe Ukrajiny protipechotné míny. Britské ministerstvo obrany to uviedlo v pondelok v najnovšej správe o invázii na Ukrajine, citoval z nej portál britskej spravodajskej stanice Sky News.

"Rusko s vysokou pravdepodobnosťou rozmiestňuje protipechotné míny na ochranu a na odstrašenie slobodného pohybu ľudí popri svojich obranných líniách v Donbase," napísalo ministerstvo a upozornilo: "Tieto míny dokážu privodiť rozsiahle obete medzi príslušníkmi armády i medzi miestnym civilným obyvateľstvom."

8:00 Z ukrajinských čiernomorských prístavov na základe dohody o ich odblokovaní vyplávali v pondelok ďalšie dve lode s obilninami. Oznámilo to turecké ministerstvo obrany, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters. Z čiernomorského prístavu Južnyj vyplávala nákladná loď Sacura, ktorá vezie 11.000 ton sójových bôbov do Talianska. Loď Arizona odplávala z Čornomorska so 48.458 tonami kukurice do mesta Iskenderun na juhu Turecka.

7:00 Hrozba nukleárneho konfliktu sa po desaťročiach vrátila, uviedol v pondelok generálny tajomník OSN António Guterres. Štáty disponujúce jadrovými zbraňami vyzval, aby sa zaviazali, že ich nepoužijú ako prvé, informovala agentúra Reuters. Akýkoľvek útok na jadrovú elektráreň by bol "samovražedný", zdôraznil tiež Guterres v reakcii na správy o novom ostreľovaní ukrajinskej Záporožskej jadrovej elektrárne, ktorá je najväčšou v Európe.

6:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu povedal, že Moskva nebude môcť v budúcnosti viesť mierové rozhovory s Kyjevom či jeho medzinárodnými partnermi v prípade, ak sa rozhodne na okupovaných územiach Ukrajiny usporiadať referendá o ich pripojení k Rusku. Informuje o tom agentúra Reuters.

Zelenskyj v pravidelnom nočnom príhovore tiež uviedol, že Kyjev naďalej pevne trvá na tom, že Rusku neprenechá nijaké územie. "Postoj našej krajiny ostáva taký, aký bol vždy. Nevzdáme sa ničoho, čo je naše," povedal. "Ak budú okupanti pokračovať vo svojej ceste k pseudoreferendám, prídu o akúkoľvek šancu viesť s Ukrajinou a celým slobodným svetom rozhovory, ktoré bude ruská strana v určitom momente evidentne potrebovať," dodal.