Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Situáciu sledujeme ONLINE:

6:35 Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková obvinila Rusko, že bráni vývozu obilia z Ukrajiny a využíva hlad ako prostriedok vedenia vojny. Vyjadrila sa tak na zasadnutí ministrov zahraničných vecí v sídle OSN v New Yorku, informovala vo štvrtok agentúra DPA. "Rusko v tejto vojne využíva aj ďalšiu hroznú a silnú zbraň: hlad a nedostatok. Tým, že blokuje ukrajinské prístavy, ničí zásobárne obilia, cesty a železnice, Rusko rozpútalo obilnú vojnu a spustilo tým svetovú potravinovú krízu," vyhlásila v stredu Baerbocková.

Tridsaťosemročný Saša počas zrkadlovej terapie na zmiernenie fantómovej bolesti, čiže bolesti premietanej do amputovanej končatiny v nemocničnej izbe v Kyjeve 28. apríla 2022. Saša prišiel o nohu koncom marca po tom, ako ho príslušník ukrajinskej teritoriálnej obrany postrelil do lýtka. Ten si Sašu pomýlil so špiónom, keď si fotografoval zbombardované budovy v blízkosti svojho domu. Zdroj: Emilio Morenatti

6:30 Ruská armáda zabila v stredu v Luhansku v Doneckej oblasti 15 civilistov. Podľa ukrajinskej armády Rusko počas jedného dňa ostreľovalo 46 osád, zničilo alebo poškodilo viac ako 40 obytných budov, dve školy, škôlku a ďalšie civilné infraštruktúry, informuje The Kyiv Independent.

4:40 Senát amerického Kongresu v noci na štvrtok jednomyseľne schválil nomináciu Bridget Brinkovej na post veľvyslankyne USA na Ukrajine. TASR informáciu prevzala zo spravodajského servera Politico a televízie CNN. Kariérna diplomatka Brinková doposiaľ pôsobila ako veľvyslankyňa na Slovensku. Post americkej ambasádorky v Kyjeve bol neobsadený od mája 2019, keď bola počas vlády prezidenta Donalda Trumpa predčasne odvolaná Marie Yovanovitchová.

1:55 Rusko v stredu vyhlásilo, že nasadilo na Ukrajine sofistikované laserové zbrane, ktoré sa používajú na likvidáciu dronov. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského takéto vyhlásenia svedčia o "úplnom krachu invázie", ktorý núti Moskvu k tvrdeniam o nasadení nových "zázračných" zbraní. TASR tieto informácie prevzala zo stanice BBC, denník The Guardian a agentúry Reuters. Prirovnal pritom počínanie Kremľa k propagande hitlerovského Nemecka, ktorá v posledných rokoch druhej svetovej vojny sľubovala tzv. "wunderwaffe". Malo ísť o zázračnú superzbraň, ktorá by náhle zvrátila nepriaznivý vývoj vojny v prospech nacistov.

0:15 Rusko tvrdí, že poslalo viac než 900 ukrajinských vojakov, ktorí vyše mesiaca odrážali ruské útoky v mariupolských oceliarňach Azovstaľ, do väzenskej kolónie v Doneckej oblasti. TASR správu prevzala v stredu z denníka The Guardian, podľa ktorého zostáva osud obrancov Azovstaľu nejasný. Ukrajina Ruskom uvádzané počty vojakov nepotvrdila. Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí v Moskve Marija Zacharovová v stredu večer vyhlásila, že od utorka sa v Mariupole vzdalo už 959 ukrajinských vojakov, z ktorých 51 sa aktuálne lieči zo zranení. Zvyšok bol podľa hovorkyne poslaný do bývalej trestaneckej kolónie v meste Olenivka nachádzajúcom sa v časti východoukrajinskej Doneckej oblasti, ktorú ovláda Rusko. Kyjev odmieta v tejto súvislosti hovoriť o tom, že by sa vojaci z Azovstaľu vzdali alebo kapitulovali a tvrdí, že by mali byť vymenení za zajatých ruských vojakov.

22:15 Oceňovaný ruský režisér Kirill Serebrennikov, žijúci aktuálne v exile v Nemecku, v stredu na filmovom festivale v Cannes, kde sa uskutočnila svetová premiéra jeho filmu Žena Čajkovskogo (Čajkovského manželka), odsúdil vojnu na Ukrajine. TASR prevzala správu z agentúry AFP. "Nie vojne," vyhlásil 52-ročný Serebrennikov s tým, že kultúra zohráva svoju rolu pri ukončení konfliktu. "Som absolútne presvedčený, že kultúra a ľudia podieľajúci sa na nej môžu pomôcť zaistiť, že táto vojna sa skončí," zdôraznil. "Musíme si povedať, že (invázia na Ukrajinu) sa jedného dňa skončí a budeme schopní žiť v mieri," dodal.

22:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu podpísal dekréty, ktorými predĺžil stanné právo a všeobecnú mobilizáciu o ďalších 90 dní. Dekréty nadobudnú účinnosť 25. mája. TASR správu prevzala zo servisu britskej stanice BBC. Dokumenty už boli predložené na schválenie ukrajinskému parlamentu, pričom ich musí odsúhlasiť aspoň polovica poslancov.