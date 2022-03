Prezident Vladimir Putin (69) a jeho armáda majú na svedomí najväčší vojenský konflikt od 2. svetovej vojny. Ruská federácia podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok 24. februára o 2.30 h v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupoľ. Krátko na to šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa rozšírilo takmer po celej Ukrajine, potvrdených je vyše tisíc obetí – vojenských, ale aj civilných. Vojnovú drámu u nášho východného suseda sledujeme ONLINE. Upozorňujeme, že FOTOGRAFIE a VIDEÁ v článku uverejňujeme bez rastrovania. Obsah teda nie je určený pre citlivé povahy a maloletých!

Čo chce Putin dosiahnuť?

- Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

- Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

- Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Rusi prvýkrát zaútočili na mesto Dnipro

13:30 Squatteri v Londýne na protest proti ruskej invázii obsadili dom patriaci ruskému oligarchovi Olegovi Deripaskovi, ktorý má blízko k Vladimirovi Putinovi. Skupina obsadila rezidenciu na Belgrave Square 5 a vydala vyhlásenie, podľa ktorého by mala budova slúžiť ako centrum pre utečencov.

12:40 Slovenský pracovný trh je schopný absorbovať takmer viac ako 58.000 vojnových utečencov z Ukrajiny bez toho, aby to Slováci pocítili. V súčasnosti je k dispozícii až 70.000 voľných pracovných miest, o ktoré z veľkej časti nie je záujem.

12:10 Minister zahraničných vecí Ivan Korčok spolu s izraelským partnerom Jairom Lapidom vyzvali Rusko, aby okamžite zastavilo vojnu na Ukrajine. Požadujú stiahnutie vojsk z ukrajinského územia a začatie politických rokovaní, ktoré budú viesť k mieru. Spoločne odsúdili eskaláciu konfliktu zo strany Ruskej federácie. Korčok o tom informoval na tlačovej konferencii.

11:50 Ukrajinská záchranná služba revidovala počet obetí náletu ruských síl na obytnú štvrť v Kyjeve. Spresnila, že v pondelok ráno pri zásahu deväťposchového bytového domu prišla o život jedna osoba. V predchádzajúcich správach sa uvádzali dve obete na životoch.

11:40 Dve obete na životoch a sedem zranených si vyžiadal pondelkový útok na podnik vyrábajúci lietadlá Antonov v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev. Zasiahnutá bola aj neďaleká obytná budova.

11:30 Peking v pondelok oznámil, že z Moskvy nedostal požiadavku na poskytnutie vojenského či iného materiálu, ktorý by Rusko mohlo použiť v prebiehajúcej invázii na Ukrajine. "Spojené štáty zlovoľne šírili dezinformácie o postoji Číny k situácii na Ukrajine," vyhlásil na tlačovej konferencii hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien.

Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Čao Li-ťien. Zdroj: Getty Images

11:00 Rusko stratilo od začiatku invázie viac ako 12-tisíc vojakov, informoval generálny štáb ukrajinskej armády. Nie je jasné, či Kyjev do strát započítava aj zajatcov a zranených, ktorí nie sú bojaschopní.

10:25 Prostredníctvom videokonferencie sa v pondelok ráno začalo štvrté kolo mierových rozhovorov medzi Ukrajinou a Ruskom. Oznámila to spravodajská stanica Sky News s odvolaním sa na vyjadrenie poradcu ukrajinského prezidenta Mychajla Podoľaka.

10:15 Írsko bude musieť po útoku Ruska na Ukrajinu prehodnotiť svoju dlhoročnú vojenskú neutralitu, uviedol írsky premiér Micheál Martin. Írsko je neutrálne od 30. rokov 20. storočia, pričom neutralitu si zachovalo aj počas druhej svetovej vojny. Premiér však zdôraznil, že v otázke ruskej invázie na Ukrajinu nie je jeho krajina politicky ani morálne neutrálna.

10:00 Najmenej 2500 obyvateľov prístavného mesta Mariupol na juhu Ukrajiny bolo zabitých od začiatku ruskej invázie 24. februára. Počet obetí v pondelok ráno potvrdil Olexij Arestovyč, poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorého citovala spravodajská stanica Sky News aj agentúra Reuters.

9:40 Tehotná žena, ktorú zachytili fotografie pri minulotýždňovej evakuácii zo zbombardovanej pôrodnice v ukrajinskom prístavnom meste Mariupol, zomrela spolu so svojim novorodeným dieťaťom. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.

9:25 Ukrajinská generálna prokuratúra začala viesť vyšetrovanie Halyny Danylčenkovej, ktorá bola po obsadení ukrajinského mesta Melitopol ruskými jednotkami dosadená do funkcie jeho primátorky. Vyšetrovanie sa začalo po tom, čo skupina poslancov mestského zastupiteľstva v Melitopole v nedeľu písomne požiadala generálnu prokuratúru o začatie trestného stíhania proti Danylčenkovej "pre trestný čin vlastizrady za pokus o vytvorenie okupačnej vlády v Melitopole."

8:40 V Luhansku a Donecku odchytávajú mužov priamo na ulici a posielajú ich do boja, hoci nikdy nedržali v ruke zbraň, píše Odkaz MMŠ. „Do ruských novín Novaja Gazeta volalo niekoľko zúfalých mladých ľudí, aby podali svedectvo o tom, čo sa u nich deje.“

8:33 Najmenej dve obete na životoch a 12 zranených si v pondelok ráno vyžiadal nálet na štvrť na severnom okraji ukrajinského hlavného mesta Kyjev. (tasr)

8:20 Veľvyslanectvo USA v Kyjeve opäť vyzvalo všetkých amerických občanov, aby urýchlene opustili územie Ukrajiny, ktorá sa bráni ruskej vojenskej agresii. TASR správu prevzala zo stanice BBC.

8:00 Čečenský vodca Ramzan Kadyrov v pondelok oznámil, že je po boku ruských síl, ktoré vedú ofenzívu na Ukrajine. Kadyrov, ktorého medzinárodné mimovládne organizácie obviňujú z vážneho porušovania ľudských práv v kaukazskej republike, zverejnil na sieti Telegram video, ako – oblečený v uniforme – spolu s vojakmi študuje mapu rozloženú na stole. (tasr)

7:30 Lions International, najväčšia svetová organizácia humanitárnych služieb, pracuje na poskytovaní pomoci viac ako dvom miliónom mužov, žien a detí, ktorí utiekli zo svojich domovov v reakcii na neutíchajúci konflikt na Ukrajine. Očakáva sa, že v priebehu konfliktu opustí Ukrajinu viac utečencov, čím sa rozsah tejto humanitárnej krízy ešte zvýši. V tomto čase veľkej núdze Lions (členovia Lions klubu) z celého sveta spája láskavosť, aby pomohli rodinám, ktoré to zúfalo potrebujú. (tasr)

7:00 Ruské námorné sily zablokovali čiernomorské pobrežie Ukrajiny, čím ju odrezali od námorného obchodu so zahraničím, oznámilo v nedeľu večer britské ministerstvo obrany. "Ruské námorné sily vytvorili vzdialenú blokádu ukrajinského pobrežia Čierneho mora, čím fakticky izolovali Ukrajinu od medzinárodného námorného obchodu," uviedlo britské ministerstvo s odvolaním sa na svoje spravodajské informácie.

6:50 Pracovníci Černobyľskej jadrovej elektrárne sú natoľko vyčerpaní, že prestali vykonávať opravy a údržbu zariadenia súvisiaceho s bezpečnosťou. Celkovo 211 technikov a pracovníkov bezpečnostnej služby je v službe takmer tri týždne, pretože od vstupu ruských síl do elektrárne počas prvého dňa invázie na Ukrajinu (24. februára) sa v závode nevystriedali pracovné zmeny, uviedla MAAE s odvolaním sa na ukrajinský regulačný úrad.

6:40 Americký prezident Joe Biden hovoril v nedeľu večer s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom o ruskej invázii na Ukrajine. Obaja lídri podľa Bieleho domu zhodnotili najnovšie diplomatické úsilie o zastavenie konfliktu.

6:35 Ruské ozbrojené sily pripravujú na Ukrajine viaceré ofenzívy, uviedol v noci na pondelok generálny štáb ukrajinskej armády. S týmto cieľom sa ruské jednotky snažia udržať na pozíciách, ktoré obsadili, zabezpečiť si zásoby a preskupiť sa. Nové útoky sa očakávajú na mesto Charkov na východe, Sumy na severovýchode a na kyjevské predmestie Brovary, informoval generálny štáb ukrajinskej armády.

6:30 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uviedol, že bude pokračovať v rokovaniach s Ruskom. Za ich dôležitú úlohu označil zorganizovanie jeho stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. "Naša delegácia má jasnú úlohu – urobiť všetko preto, aby sa uskutočnilo stretnutie prezidentov," povedal Zelenskyj vo videopríhovore zverejnenom v noci na pondelok, o ktorom informovali agentúry DPA a AFP i televízia Sky News.

6:20 Rusko žiada Čínu o vojenskú i ekonomickú pomoc, informovali v nedeľu s odvolaním sa na nemenových amerických predstaviteľov denníky Financial Times (FT) a New York Times (NYT). Moskva požiadala Peking o poskytnutie vojenského materiálu na použitie na Ukrajine, uviedli FT s tým, že Rusko podľa amerických zdrojov žiada čínske vybavenie už od začiatku invázie. Predstavitelia USA však odmietli spresniť, akú formu by táto pomoc podľa Moskvy mala mať.

6:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v pondelok Severoatlantickú alianciu (NATO), aby zaviedla nad jeho krajinou bezletovú zónu. "Ak neuzavriete našu oblohu, je len otázkou času, kým ruské rakety dopadnú na vaše územie, na územie NATO," vyhlásil Zelenskyj vo videu zverejnenom krátko po polnoci z nedele na pondelok.