V Bielorusku sa konalo už druhé kolo mierových rozhovorov medzi Ukrajinou a Ruskom, počas víkendu má byť však aj tretie

08:11 Na Ukrajine v dôsledku poškodenia uzavreli 16 distribučných staníc plynu v šiestich oblastiach - Charkove, Mykolajive, Záporoží, Kyjeve, Donecku a Luhansku. (The Kyiv Independent)

07:54 Posledný žijúci prokurátor norimberského procesu, kde boli súdení nacisti, Benjamin Ferencz sa domnieva, že budúce uväznenie Vladimira Putina je veľmi reálne.

