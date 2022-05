Prezident Vladimir Putin (69) a jeho armáda majú na svedomí najväčší vojenský konflikt od 2. svetovej vojny. Ruská federácia podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok 24. februára o 2.30 h v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupoľ. Krátko na to šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa rozšírilo takmer po celej Ukrajine, potvrdených je vyše tisíc obetí – vojenských, ale aj civilných. Vojnovú drámu u nášho východného suseda sledujeme ONLINE. Upozorňujeme, že FOTOGRAFIE a VIDEÁ v článku uverejňujeme bez rastrovania. Obsah teda nie je určený pre citlivé povahy a maloletých!

Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

VIDEO Putin v prejave na Červenom námestí obhajoval "operáciu" na Ukrajine

Zelenskyj sa v príhovore poslancom NR SR poďakoval Slovensku za pomoc

Situáciu sledujeme ONLINE:

6:30 Ruská armáda ukradla staré zlaté artefakty z okupovaného Melitopoľu, oznámila ukrajinská generálna prokuratúra, ktorá už začala prípad vyšetrovať. Skýtské zlato pochádzajúce zo štvrtého storočia pred naším letopočtom mohlo byť podľa žalobcov v apríli ukradnuté medzi inými exponátmi z miestneho múzea.

5:10 Američan Kirillo Alexandrov, ktorého na Ukrajine zadržala ruská armáda pre obvinenie zo špionáže, bol prepustený a evakuovaný do Poľska spolu so svojou manželkou a svokrou. O ich prepustení v utorok informovala súkromná dobrovoľnícka skupina Project Dynamo so sídlom na Floride, ktorá evakuáciu sprostredkovala. TASR prevzala správu od agentúry Reuters.

4:50 Americkí zákonodarcovia v utorok odobrili balík pomoci Ukrajine v hodnote 40 miliárd dolárov, informovala agentúra AFP. Prijatie balíka Snemovňou prišlo po upozornení zo strany amerického prezidenta Joea Bidena, že finančná pomoc Kyjevu určená na odrazenie ruskej vojenskej invázie sa pravdepodobne v priebehu niekoľkých dní minie, pripomína AFP.

3:30 Najmenej jednu obeť a osem zranených si v utorok večer vyžiadalo ostreľovanie okolia juhoukrajinského mesta Záporožie ruskými jednotkami. TASR správu prevzala od agentúry DPA, ktorá sa odvolala na vyjadrenia tamojších predstaviteľov. Terčom nových ruských útokov boli podľa miestnych úradov predovšetkým obytné budovy v obci Orichiv, napísal denník Ukrajinska pravda.

2:50 Šéf zahraničnej politiky Európskej únie (EÚ) Josep Borrell vehementne obhajoval dodávky zbraní na Ruskom napadnutú Ukrajinu. Pre stredajšie vydanie nemeckého denníka Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) uviedol, že nerozumie ľuďom, ktorí v týchto dodávkach vidia predovšetkým predĺženie vojny. TASR správu prevzala od agentúry DPA. "Pýtam sa týchto ľudí: To, ako sa táto vojna skončí, nehrá žiadnu rolu? Majú Ukrajinci padnúť na kolená, roztrhaní na kusy Rusmi? To je to, čo chcete?" uviedol Borrell.

2:45 Spojené štáty sa snažia spoločne so svojimi medzinárodnými partnermi nájsť alternatívne riešenia pre vývoz obilia a kukurice z Ukrajiny. V utorok to uviedla doterajšia americká ambasádorka na Slovensku a nominantka na post veľvyslanca USA na Ukrajine Bridget Brinková. TASR informuje podľa správy spravodajskej stanice CNN.

1:35 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ocenil v noci na stredu "nadľudskú silu" ukrajinských vojakov v boji krajiny proti inváznej ruskej armáde. TASR správu prevzala z agentúry DPA. Ako dodal, Ukrajinci bojujú proti niečomu, čo "kedysi bývalo druhou najsilnejšou armádou na svete". Ukrajinský prezident zostáva zdržanlivý v akýchkoľvek náznakoch eufórie alebo "prehnaných emócií", konštatuje DPA.

Vraky zničených ruských vojenských vozidiel ležia na smetisku v meste Buča na predmestí Kyjeva 10. mája 2022. Zdroj: Efrem Lukatsky

1:00 Ukrajinská kapela Kalush Orchestra postúpila v utorok večer do finále pesničkovej súťaže Eurovízia (Eurovision Song Contest) v talianskom Turíne. Informovala o tom agentúra DPA. Hudobníci zo západu Ukrajiny a ich pieseň s názvom "Stefania" sú favoritom na víťazstvo vo veľkom finále, ktoré sa v tomto severotalianskom meste uskutoční v sobotu.

0:20 Ruská aktivistka a bývalá členka punkovej skupiny Pussy Riot Marija Aľjochinová napriek policajnému dohľadu opustila Rusko a v súčasnosti nie je známe, kde sa nachádza. TASR správu prevzala z agentúry DPA. Podľa doposiaľ nepotvrdených informácií Aľjochinová opustila svoje bydlisko v prestrojení v uniforme kuriérskej služby rozvážajúcej jedlo. Miesto, kde sa v súčasnosti nachádza, nie je bezprostredne známe. Aktivistka sa v poslednom období neustále dostávala do konfliktu s ruskou justíciou, píše DPA.

22:40 Nemecký kancelár Olaf Scholz privítal v utorok nedávno uskutočnené cesty ministerky zahraničných vecí Annaleny Baerbockovej a predsedníčky Spolkového snemu Bärbel Basovej na Ukrajinu. Informovala o tom agentúra DPA. Scholz na spoločnej tlačovej konferencii s belgickým premiérom Alexandrom de Croom v Berlíne opätovne zdôraznil, že má radosť z rozhovoru medzi nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom a jeho ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským. "Domnievam sa, že je to dobrý základ pre stále významné vzťahy na spoluprácu, ktorú medzi sebou máme," uviedol Scholz.