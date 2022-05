Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Vojna na Ukrajine : To najdôležitejšie z dňa 4.5.2022

VIDEO Angelina Jolie v ukrajinskom Ľvove musela utiecť do krytu

Situáciu sledujeme ONLINE:

6:25 India a Francúzsko vyzvali v stredu na "okamžité ukončenie nepriateľských akcií" na Ukrajine. Indický premiér Naréndra Módí sa však opäť vyhol tomu, aby odsúdil ruskú inváziu na Ukrajinu, informuje vo štvrtok agentúra AFP. "Francúzsko a India vyjadrili hlboké znepokojenie nad humanitárnou krízou a pretrvávajúcim konfliktom na Ukrajine," uviedol Módí v spoločnom vyhlásení s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ktoré táto dvojica zverejnila po rozhovoroch a spoločnej pracovnej večeri v Paríži.

5:00 Vládnuca Švédska sociálnodemokratická strana by už v polovici mája mohla zaujať stanovisko v otázke prípadného vstupu Švédska do Severoatlantickej aliancie (NATO). Predstavitelia vedenia strany švédskej premiérky Magdaleny Anderssonovej sa totiž už v nedeľu 15. mája majú stretnúť na mimoriadnom zasadnutí, kde budú okrem iného diskutovať aj o tejto otázke, informovala v stredu agentúra DPA.

3:45 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril vieru v to, že Ukrajina sa napriek ruskej invázii už čoskoro dočká mieru. Zelenskyj to povedal v prejave, ktorým sa v stredu večer prihovoril občanom Dánska prostredníctvom videolinku pri príležitosti 77. výročia oslobodenia ich krajiny spod nacistickej okupácie počas druhej svetovej vojny. Informovala o tom spravodajská stanica CNN a denník The Guardian. "Rusko nie je pripravené zastaviť vojnu. Snívajú o dobytí Ukrajiny a ďalších európskych krajín. Stále snívajú o tom, že sloboda sa v Európe vytratí. Ich sny sa však nenaplnia. Splní sa ale sen o mieri... Tak, ako sa to stalo pred 77 rokmi," povedal ukrajinský prezident. Jeho prejav sa v stredu večer v Dánsku vysielal na veľkoplošných obrazovkách na námestiach, kde ho sledovali davy ľudí.

Dym stúpa z ropného skladu po ostreľovaní v meste Makijivka, ktoré sa nachádza na území kontrolovanom separatistickou Doneckou ľudovou republikou (DĽR) na východe Ukrajiny v stredu 4. mája 2022. Zastupiteľský úrad separatistickej DĽR v stredu uviedol, že mesto Makijivka v Doneckej oblasti bolo ostreľované a podľa predbežných údajov horel ropný sklad. Zdroj: Alexei Alexandrov

3:00 Maďarsko bude vetovať návrh zákazu Európskej únie na dovoz ropy z Ruska, vyhlásil v stredu v rozhovore pre britskú verejnoprávnu televíziu BBC hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács. Na otázku moderátora, či Budapešť v tejto otázke, v ktorej ide o jednotné vystupovanie EÚ, uplatní právo veta, Kovács odpovedal: "Skrátka áno. Musíte však vidieť, ako Únia funguje. Návrh prichádza z Bruselu, teda z administratívneho byrokratického centra EÚ a nie z členských krajín. Presne vedia, že tento návrh je v rozpore s maďarskými záujmami, nie je realizovateľný, a ak ho schválime, tak tým úplne zničíme maďarské hospodárstvo".

1:55 Z obliehaného mesta Mariupoľ na juhovýchode Ukrajiny sa podarilo v stredu evakuovať ďalších 344 ľudí. Uviedol to v noci na štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje denník The Guardian. "Dnes bola ukončená druhá evakuačná operácia z Mariupoľa. Zachránených bolo 344 ľudí: z tohto mesta a jeho predmestí. Presne toľko ľudí dnes odišlo do Záporožia. Náš tím sa chystá na stretnutie s nimi," uviedol ukrajinský prezident vo svojom tradičnom nočnom prejave. Zelenskyj v prejave dodal, že pokračujú rokovania o evakuácii ďalších ľudí z mariupolských oceliarní Azovstaľ. "Sú tam ešte stále civilisti. Ženy, deti," uviedol.

23:30 Prinajmenšom jedna ruská raketa zasiahla v stredu večer centrum ukrajinského mesta Dnipro. Povedal to starosta tohto mesta Borys Filatov, informuje stanica BBC. Zasiahnutá má byť podľa miestnych úradov tamojšia železnica. Obete dosiaľ nehlásili."Útok priamo v centre Dnipra. Nevychádzajte z úkrytov!" uviedol Filatov na Facebooku a obyvateľov vyzval, aby čakali na ďalšie informácie a pokyny vojenskej správy. Ostreľovanie zo strany Ruska bolo v stredu večer hlásené aj z ďalších ukrajinských miest, vrátane Záporožia, Kyjeva, Mykolajiva či mesta Čerkasy. Bližšie podrobnosti však dosiaľ známe nie sú, upozorňuje BBC.

22:15 Ruské ministerstvo zahraničných vecí v stredu na sociálnej sieti Twitter ohlásilo zrušenie bezvízového vstupu pre držiteľov diplomatických pasov z väčšiny európskych krajín. TASR prevzala správu z televízie CNN. "Rusko zrušilo bezvízový vstup pre držiteľov diplomatických pasov, ako aj zjednodušené vízové postupy pre členov oficiálnych delegácií, predstaviteľov vlád, parlamentov, súdnictva a novinárov z krajín Európskej únie, Dánska, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska," oznámil rezort diplomacie v Moskve na Twitteri.

22:10 Ruské štátne médiá obvinili ukrajinských vojakov, že na základni v Donbase praktizovali čiernu mágiu, aby čo najviac uškodili príslušníkom ruských inváznych síl. TASR správu, ktorú nebolo možné nezávisle overiť, prevzala v stredu z týždenníka Newsweek. Magazín pripomenul, že tieto tvrdenia prišli v období, keď ruské vojská po vyše dvoch mesiacoch od začiatku invázie zápasia na Ukrajine so zásobovacími ťažkosťami, upadajúcou bojovou morálkou a rastúcimi stratami. Agentúra sa pri tom odvolala na ruskú kulturologičku Jekaterinu Dajsovú, ktorá sa venuje výskumu kultov. Podľa nej sa na stene v údajnej budove štábu ukrajinskej delostreleckej jednotky našla kruhová "satanská pečať", pozostávajúca z rôznych znakov symbolizujúcich anarchiu, zbrane a fašizmus. Dajsová však pripustila, že presný význam okultných symbolov je nejasný.