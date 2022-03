Prezident Vladimir Putin (69) a jeho armáda majú na svedomí najväčší vojenský konflikt od 2. svetovej vojny. Ruská federácia podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok 24. februára o 2.30 h v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupoľ. Krátko na to šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa rozšírilo takmer po celej Ukrajine, potvrdených je vyše tisíc obetí – vojenských, ale aj civilných. Vojnovú drámu u nášho východného suseda sledujeme ONLINE. Upozorňujeme, že FOTOGRAFIE a VIDEÁ v článku uverejňujeme bez rastrovania. Obsah teda nie je určený pre citlivé povahy a maloletých!

Čo chce Putin dosiahnuť?

- Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

- Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových - zbraní.

- Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Raketa zasiahla sklad lietadiel v Ľvove

Ako zareagoval zvyšok sveta?

- Európska únia a Spojené štáty ohlásili doposiaľ najprísnejšie balíky sankcií proti Rusku, aké kedy udelili.

- Európska únia sa dohodla na sankciách, ktoré zasiahnu 70 percent ruského bankového trhu a kľúčové ruské štátne spoločnosti.

- Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta (G7) sa taktiež zhodla na "ničivých balíkoch sankcií" proti Rusku.

- Británia, USA aj Kanada na Rusko uvalili tvrdé sankcie. Medzi nimi figuruje vylúčenie niekoľkých ruských bánk zo systému medzibankových platieb SWIFT.

- Európsku divíziu najväčšej ruskej banky Sberbank čaká bankrot v dôsledku tvrdých sankcií, ktoré Západ uvalil na Rusko v reakcii na útok proti Ukrajine.

- MasterCard a Visa bojkotujú ruskú inváziu. Oznámili svoj koniec v krajine.

- Americký Senát prijal rezolúciu, ktorou označil ruského prezidenta Vladimira Putina za vojnového zločinca.

Z ukrajinského Mariupola je dnes už mesto duchov

Situáciu sledujeme ONLINE:

________________________________________________________________________________

6:40 Spojené štáty a NATO sú presvedčené, že Bielorusko by sa mohlo čoskoro pripojiť k Rusku v jeho vojne proti Ukrajine. Vojenský predstaviteľ NATO v pondelok povedal, že zapojenie sa Bieloruska do konfliktu je vo zvýšenej miere "pravdepodobné". "Ruský prezident Vladimir Putin potrebuje podporu. Hocičo by pomohlo," uviedol predstaviteľ.

6:30 Takmer 100.000 ľudí je uviaznutých v ruinách ukrajinského mesta Mariupol, kde čelia hladu a smädu, a neustálemu ruskému bombardovaniu. Povedal to v noci na stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

6:10 Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok povedal, že ruská "špeciálna vojenská operácia" na Ukrajine pokračuje presne podľa vopred stanovených plánov a cieľov. Peskov takisto pripomenul požiadavky ruského prezidenta Vladimira Putina. Hlavným cieľom operácie je podľa Peskova zbaviť sa vojenského potenciálu Ukrajiny, nacionalistických práporov a zaistiť, aby Ukrajina zostala neutrálnou krajinu.

6:00 Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok prostredníctvom telefónu so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom hovoril o vojne na Ukrajine vrátane podmienok na prímerie. Telefonát trval približne hodinu.