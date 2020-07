Na svete je aktuálne nakazených už vyše 13 miliónov ľudí a čísla naďalej stúpajú. Krajiny sa obávajú druhej vlny a niektoré dokonca znova sprísňujú opatrenia. Ako to vyzerá vo svete aj na Slovensku, sledujeme ONLINE.

AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku je zatiaľ potvrdených 2 118 prípadov nákazy koronavírusom.

Za štvrtok 23. 7. pribudolo 29 nových prípadov ochorenia Covid-19.

Spolu máme na Slovensku 28 obetí koronavírusu, vyliečilo sa celkovo 1530 občanov.

SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 15,654,649

Počet vyliečených: 9,535,641

Počet úmrtí: 636,479

7:25 Katalánska vláda nariadila v piatok zatvorenie všetkých nočných klubov, diskoték a spoločenských podujatí, keďže tam zaznamenávajú nárast nových prípadov ochorenia COVID-19. Príkaz nadobudne účinnosť v sobotu a bude platiť dva týždne. V celom Španielsku sa počet nových prípadov za uplynulé týždne strojnásobil, informovala tlačová agentúra AFP. Takmer polovicu všetkých nových prípadov zaznamenali práve v Katalánsku. Pred týždňom úrady vyzvali obyvateľov katalánskej metropoly Barcelona, aby nevychádzali z domu, ak to nie je absolútne nevyhnutné. (tasr)

7:05 Česká republika hlásila v piatok rekordný počet 5154 ľudí, ktorí sú aktuálne nakazení ochorením COVID-19, spôsobovaným novým druhom koronavírusu. Už tretí deň počet nových prípadov nákazy za 24 hodín prekračuje dve stovky. Vo štvrtok ich bolo 235, pričom 365 ľudí zomrelo. Za piatok potom pribudli ďalšie tri obete na životoch, takže celkovo ich je 368. V piatok večer o tom informoval spravodajský portál Novinky.cz. (tasr)

7:00 Cestujúci prichádzajúci do Rakúska z ohnísk koronavírusového ochorenia COVID-19 budú musieť pri vstupe do krajiny predložiť výsledky aktuálnejších testov. Vyplýva to z nového nariadenia rakúskeho ministerstva zdravotníctva, ktoré začne platiť od pondelka. Zatiaľ čo dosiaľ boli akceptované maximálne štvordňové testy na prítomnosť nového druhu koronavírusu, tento čas bude teraz skrátený na tri dni. (tasr)

Pozrite si to hlavné z koronavírusu z piatka 24. júla.