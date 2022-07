Prezident Vladimir Putin (69) a jeho armáda majú na svedomí najväčší vojenský konflikt od 2. svetovej vojny. Ruská federácia podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok 24. februára o 2.30 h v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupoľ. Krátko na to šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa rozšírilo takmer po celej Ukrajine, potvrdené sú tisíce obetí – vojenských, ale aj civilných. Vojnovú drámu u nášho východného suseda sledujeme ONLINE.

Čo chce Putin dosiahnuť?

- Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

- Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

- Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Situáciu sledujeme ONLINE:

10:30 Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken na piatkovom stretnutí šéfov diplomacií skupiny G20 na indonézskom ostrove Bali vyzval Moskvu, aby umožnila vývoz obilia z Ukrajiny. S odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa Západu, ktorý bol prítomný na rokovaniach za zatvorenými dverami, o tom informuje agentúra AFP.

10:00 Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok vyhlásil, že ak chce Západ poraziť Rusko na bojovom poli, môže sa o to pokúsiť. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP. "Počúvame, že nás chcú poraziť na bojovom poli. Čo na to povedať - nech to skúsia", vyhlásil Putin v príhovore venovanom lídrom ruského parlamentu.

9:40 Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v piatok vyhlásil, že sa nebude vnucovať Spojeným štátom, aby s ním ich predstavitelia rokovali. Vyjadril sa tak po tom, ako sa s ním na prebiehajúcom ministerskom zasadnutí G20 v Indonézii odmietol stretnúť jeho americký rezortný kolega Antony Blinken. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

8:00 Ruská prokuratúra požiadala vo štvrtok o sedemročný trest odňatia slobody pre poslanca moskovského mestského zastupiteľstva Alexeja Gorinova za kritiku ruskej vojenskej operácie na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

7:00 Česká republika pripravuje na začiatok októbra neformálny summit EÚ zameraný na pomoc Ukrajine a na koncept širšej Európy. Uviedol vo štvrtok večer český premiér Petr Fiala pred európskymi novinármi, ktorí do Prahy zavítali na pozvanie českého predsedníctva v Rade EÚ.