KK35 Severodoneck - Na snímke ukrajinský vojak počas ťažkých bojov na frontovej línii v Severodonecku v Luhanskej oblasti vo štvrtok 9. júna 2022. FOTO TASR/AP A Ukrainian soldier takes position during heavy battles at the front line in Severodonetsk, Luhansk region, Ukraine, Wednesday, June 8, 2022. (AP Photo/Oleksandr Ratushniak)

Zdroj: Oleksandr Ratushniak