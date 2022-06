Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Situáciu sledujeme ONLINE:

3:15 Rusko nemá "nijaký problém" so vstupom Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie (NATO). Ruský prezident Vladimir Putin to povedal v stredu tlačovej konferencii v turkménskom hlavnom meste Ašchabad, kde sa zúčastňoval na tzv. kaspickom summite, informuje agentúra AFP. "So Švédskom a Fínskom nemáme také problémy, ako máme s Ukrajinou ... Nemáme územné spory ... Neexistuje nič, čo by nám mohlo prekážať na vstupe Švédska a Fínska do NATO. Ak si to Fínsko a Švédsko želajú, môžu vstúpiť (do NATO). Môžu sa pripojiť, k čomu chcú," povedal Putin. Dodal však, že ak by v týchto krajinách došlo k nasadeniu "vojenských kontingentov a vojenskej infraštruktúry", Rusko by bolo "povinné reagovať zrkadlovo" a vytvoriť pre ne rovnakú hrozbu, akú by oni predstavovali pre Moskvu.

2:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil v stredu večer ukončenie diplomatických vzťahov so Sýriou. K takémuto kroku Kyjev pristúpil po tom, ako Damask oficiálne uznal nezávislosť a suverenitu dvoch samozvaných proruských republík na východe Ukrajiny. Informuje o tom agentúra AFP.

1:30 Ruský prezident Vladimir Putin odmietol v stredu zodpovednosť ruskej armády za pondelňajší raketový útok na nákupné centrum v ukrajinskom meste Kremenčuk, pri ktorom podľa Kyjeva zahynulo najmenej 18 osôb a približne ďalších 60 utrpelo zranenia. Informuje o tom agentúra AFP. "Naša armáda neútočí na civilnú infraštruktúru. Máme všetky spôsobilosti na to, aby sme vedeli, čo sa kde nachádza," povedal šéf Kremľa na tlačovej konferencii v turkménskom hlavnom meste Ašchabad. "Nikto z nás nestrieľa len tak, náhodne. Bežne sa to robí na základe údajov tajných služieb o cieľoch a s vysokopresnými zbraňami," povedal ďalej Putin. "Som presvedčený, že tentoraz prebehlo všetko presne takýmto spôsobom," dodal.

00:50 Moskovský súd nariadil v stredu dvojmesačnú väzbu pre ruského právnika, ktorý údajne zverejňoval "nepravdivé informácie" o činnosti ruskej armády na Ukrajine. Ak ho z tohto činu usvedčia, za mrežami môže stráviť až desať rokov. TASR správu prevzala od agentúry AFP. Dmitrija Talantova zadržali v jeho dome v meste Ižhevsk na Urale, ktoré sa nachádza 1300 kilometrov od Moskvy. Súd nariadil, aby bol do 21. augusta vo vyšetrovacej väzbe. Podľa vyšetrovateľov zverejnil Talantov na svojej facebookovej stránke protizákonné informácie o činnosti ruskej armády v ukrajinských mestách Buča, Irpiň, Charkov a Mariupol.