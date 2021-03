AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 311 002 prípadov nákazy.

Za pondelok (1. 3) pribudlo 2 077 pozitívne testovaných PCR testami.

Spolu máme 7 388 (+118) obetí a počet neaktívnych prípadov je 396 963.

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 115,117,024

Počet vyliečených: 90,815,036

Počet úmrtí: 2,552,850

_______________________________________________________________________________

ODDNES PLATIA SPRÍSNENÉ PRAVIDLÁ, VŠETKY NÁJDETE NIŽŠIE V ČLÁNKU

9:00 V Česku pribudlo 16 642 prípadov koronavírusu, čo je štvrtý najvyšší údaj od úplného začiatku pandémie. Doterajší rekord zo 6. januára je približne o tisíc pozitívnych vyšší. Rekord dosiahli v hospitalizáciách - v nemocniciach leží s covidom 8162 osôb.

8:00 Na očkovanie zamestnancov škôl bolo vyhradených 40.000 vakcín, pričom toto číslo sa už naplnilo. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí. V súvislosti so zmenou očkovacej stratégie uviedol, že tí, ktorí sa ešte nezaregistrovali v rámci prioritizácie skupín, čiže profesionáli, ktorí sa starajú o seniorov, sa budú môcť naďalej prihlasovať do formulára.

7:00 Taliansko predĺžilo väčšinu platných pandemických obmedzení vrátane zákazu vnútroštátneho cestovania o ďalší mesiac; platiť tak budú do Veľkej noci. V utorok o tom informovala talianska vláda, píše agentúra DPA.

6:00 Polícia od stredy posilní a zintenzívni kontroly na hraniciach s Maďarskom, Rakúskom, Českom aj Poľskou republikou. TASR o tom informovala hovorkyňa policajného prezídia Denisa Bárdyová. Na všetkých veľkých a frekventovaných cestách na vstupe do SR bude kontrolovať osobnú dopravu 24 hodín denne.

Pozrite si, to najdôležitejšie zo včera >>>>