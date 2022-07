Prezident Vladimir Putin (69) a jeho armáda majú na svedomí najväčší vojenský konflikt od 2. svetovej vojny. Ruská federácia podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok 24. februára o 2.30 h v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupoľ. Krátko na to šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa rozšírilo takmer po celej Ukrajine, potvrdené sú tisíce obetí – vojenských, ale aj civilných. Vojnovú drámu u nášho východného suseda sledujeme ONLINE.

Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Situáciu sledujeme ONLINE:

8:15 Aj päť mesiacov od začiatku ruskej invázie bude Ukrajina robiť všetko, čo je v jej silách, aby svojmu nepriateľovi spôsobila čo možno najväčšie škody. Vyhlásil to v noci na pondelok v pravidelnom večernom príhovore ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR správu prevzala od agentúry Reuters. "Dokonca aj okupanti pripúšťajú, že vyhráme. Počujeme to každý deň v ich rozhovoroch, hovoria to svojim známym, keď s nimi telefonujú," uviedol Zelenskyj.

7:15 Šéf Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie (Sledkom) Alexander Bastrykin povedal, že Moskva obvinila zo zločinov proti ľudskosti 96 príslušníkov ukrajinských ozbrojených zložiek a navrhla vytvorenie medzinárodného tribunálu s podporou Bolívie, Iránu a Sýrie. TASR správu prevzala v pondelok z agentúry Reuters a webovej stránky týždenníka Die Zeit. Bastrykin, ktorého vyjadrenia sprostredkoval denník Rossijskaja gazeta, povedal, že Rusko plánuje vzniesť takéto obvinenia voči viac než 220 osobám. Sú medzi nimi zástupcovia velenia ukrajinských ozbrojených síl, a velitelia, ktorí útočili na civilné obyvateľstvo.