Prezident Vladimir Putin (69) a jeho armáda majú na svedomí najväčší vojenský konflikt od 2. svetovej vojny. Ruská federácia podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok 24. februára o 2.30 h v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupoľ. Krátko na to šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa rozšírilo takmer po celej Ukrajine, potvrdené sú tisíce obetí – vojenských, ale aj civilných. Vojnovú drámu u nášho východného suseda sledujeme ONLINE.

Čo chce Putin dosiahnuť?

- Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

- Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

- Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

Situáciu sledujeme ONLINE:

10:00 Summit lídrov NATO v Madride je pre Alianciu príležitosťou, aby dokázala, že chápe rozsah hrozby zo strany Kremľa a že je pripravená a vybavená brániť sa proti akémukoľvek ruskému pokusu dostať sa za hranice Ukrajiny a zaútočiť na východné krídlo NATO. V utorkovom komentári to uviedol britský denník Financial Times (FT).

8:00 Akýkoľvek zásah súvisiaci so situáciou na polostrove Krym zo strany členského štátu Severoatlantickej aliancie sa rovná vyhláseniu vojny Rusku, ktorá by mohla viesť až k tretej svetovej vojne. Vyhlásil to podpredseda Ruskej bezpečnostnej rady a bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev v rozhovore pre ruský týždenník Argumenty i fakty, zverejnenom v noci na utorok na webovej stránke týchto novín. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

7:00 Poľsko očakáva, že v novej bezpečnostnej stratégii Severoatlantickej aliancie bude Rusko definované ako agresor. Uviedol to šéf poľského Úradu pre národnú bezpečnosť (BNN) Pawel Soloch. Ten v pondelok rokoval s prezidentom Andrzejom Dudom a vojenskými predstaviteľmi pred začiatkom summitu NATO v Madride. Informovala o tom v utorok agentúra PAP.

6:00 Na najmenej 18 stúpol počet obetí, ktoré si vyžiadal pondelkový raketový útok ruských okupačných síl na nákupné stredisko v ukrajinskom meste Kremenčuk. Oznámil to v utorok na Telegrame gubernátor Poltavskej oblasti Dmytro Lunin, ktorého cituje agentúra DPA.