AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku je zatiaľ potvrdených 107183 prípadov nákazy.

Za pondelok (30. 11.) pribudlo 1254 nakazených.

Spolu máme 868 (+29) obetí a 68 859 vyliečených (+2818).

SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 64,194,823

Počet vyliečených: 44,442,306

Počet úmrtí: 1,486,830

________________________________________________________________________

7:10 Bruselské letisko čaká v najbližších týždňoch až mesiacoch zaťažkávacia skúška. Stane sa dočasným prekladiskom miliónov dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. Tie totiž budú z belgickej metropoly distribuované hlavne do členských krajín EÚ, ale aj do ostatných európskych či neeurópskych krajín. Informoval o tom v utorok bruselský denník The Brussels Times. (tasr)

6:40 Americká nadnárodná spoločnosť Johnson & Johnson začala v utorok proces uchádzania sa o schválenie použitia svojej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 v mimoriadnych prípadoch zo strany Európskej liekovej agentúry (EMA) i kanadských zdravotníckych úradov. Johnson & Johnson predložila regulačným orgánom EÚ a Kanady svoju vyvíjanú vakcínu, podávanú v jednorazovej dávke, na tzv. priebežné posudzovanie. (tasr)

6:30 Maďarskí špecialisti pricestovali v utorok do Ruska, aby sa oboznámili so špecifikami výroby vakcíny Sputnik V a následne ich aplikovali aj pri spúšťaní vlastnej výroby tejto očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 spôsobenému koronavírusom SARS-CoV-2. (tasr)

6:20 Poslanci Dolnej snemovne britského parlamentu schválili v utorok večer nový prísny trojstupňový systém epidemiologických reštrikcií pre Anglicko. Opatrenia následne začali platiť od stredy, ktorou sa v Anglicku skončil dovtedajší lockdown. (tasr)

6:00 V Česku pribudlo v utorok 5176 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a prinajmenšom 51 súvisiacich úmrtí. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených v stredu nadránom na oficiálnej webstránke českého ministerstva zdravotníctva. Celkový počet úmrtí na komplikácie spôsobené ochorením COVID-19 sa od vypuknutia pandémie zvýšil na 8407. Údaje o dennom prírastku úmrtí však nemusia byť konečné, keďže často bývajú doplňované spätne aj za niekoľko dní. (tasr)