Väčšina krajín sveta už bojuje s druhou vlnou pandémie koronavírusu. Situácia sa zhoršuje aj na Slovensku, od 6. septembra platia nové obmedzenia na regionálnej úrovni. Ako to vyzerá vo svete aj doma, sledujeme ONLINE.

AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

- Na Slovensku je zatiaľ potvrdených 6 021 prípadov nákazy koronavírusom.

- V stredu 16.9. pribudlo 161 nových prípadov ochorenia COVID-19.

- Spolu máme na Slovensku 39 obetí koronavírusu a 2602 aktívnych prípadov.

SITUÁCIA VO SVETE

- Počet nakazených: 30,351,589

- Počet vyliečených: 22,041,314

- Počet úmrtí: 950,555

6:40 V Česku počas štvrtka (17.9.) pribudlo rekordných 3130 prípadov nákazy.

6:30 Pri kultúrnych a športových hromadných podujatiach sa od piatka započítavajú do počtu osôb iba ľudia v obecenstve. Podávanie občerstvenia je zakázané. Na športových podujatiach je povinné sedenie v každom druhom rade. Hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania sú zakázané s výnimkou svadieb, karov a krstín do 150 osôb. Vyplýva to z opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktoré je účinné od piatka.

6:20 Počet potvrdených prípadov nakazenia novým koronavírusom na svete vo štvrtok presiahol hranicu 30 miliónov. Vyplýva to z bilancie, ktorú zverejnila agentúra AFP. Táto nová hranica v počte nakazených bola prekonaná v čase, keď Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozornila na "alarmujúcu rýchlosť prenosu" nákazy po celej Európe.

6:00 Špičkový lekár tvrdí, že príznaky prechladnutia nie sú známkou toho, že vaše dieťa má koronavírus. Prof. Tim Spector, epidemiológ na King's College v Londýne, uviedol, že nádcha, kýchanie a upchatý nos sú vysoko nepravdepodobné pre Covid-19. Silná bolesť hlavy alebo únava sú podľa neho lepším indikátorom choroby.