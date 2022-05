Prezident Vladimir Putin (69) a jeho armáda majú na svedomí najväčší vojenský konflikt od 2. svetovej vojny. Ruská federácia podporovaná Bieloruskom napadla vo štvrtok 24. februára o 2.30 h v noci prístavné a strategicky dôležité ukrajinské mesto Mariupoľ. Krátko na to šéf Kremľa potvrdil komplexnú inváziu na Ukrajinu, ktorú odôvodnil ako „sebaobranu“ pred údajným neonacistickým režimom. Krviprelievanie sa rozšírilo takmer po celej Ukrajine, potvrdených je vyše tisíc obetí – vojenských, ale aj civilných. Vojnovú drámu u nášho východného suseda sledujeme ONLINE. Upozorňujeme, že FOTOGRAFIE a VIDEÁ v článku uverejňujeme bez rastrovania. Obsah teda nie je určený pre citlivé povahy a maloletých!

Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

WA 41 Severodoneck - Príslišníci špeciálnej policajnej jednotky prinášajú vrecia s chlebom pre ľudí ukrývajúcich sa v pivnici v strategicky významnom meste Severodoneck v Luhanskej oblasti počas 79. dňa ruskej invázie na Ukrajinu v piatok 13. mája 2022. Ukrajinskí vojaci stále bránia mesto Severodoneck, ktoré malo pred vojnou viac než 100.000 obyvateľov a je už niekoľko týždňov terčom intenzívneho ruského ostreľovania. Odhaduje sa, že v meste stále zostáva okolo 15.000 civilistov, ktorých pre ne Zdroj: Leo Correa

Situáciu sledujeme ONLINE:

7:25 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že aj keď Ukrajinci robia všetko pre to, aby vyhnali zo svojho územia ruských okupantov, "nikto dnes nevie predpovedať ako dlho bude vojna trvať". Informovala o tom v sobotu agentúra AP.

"To bude, bohužiaľ, záležať nielen na našich ľuďoch, ktorí už teraz do toho dávajú svoju maximum," uviedol Zelenskyj vo svojom video príhovore k národu. "Bude to záležať na našich partneroch, na európskych krajinách a na celom slobodnom svete."

7:00 Život jedného civilistu si vyžiadalo ruské ostreľovanie v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny, kým 12 ďalších ľudí utrpelo zranenia, uviedol v piatok tamojší gubernátor Pavlo Kyrylenko. TASR správu prevzala od agentúry AP.

"Rusi 13. mája zabili ďalšieho civilistu v Donbase - v meste Avdiivka. Výsledkom ruského ostreľovania bolo dnes zranených ďalších 12 ľudí," napísal Kyrylenko na platforme Telegram.

6:30 Ukrajinka Antonina Samojlovová vo štvrtok vystúpila na vrchol najvyššej hory sveta Mount Everest v Himalájach. Táto expedícia mala podľa jej slov potvrdiť "neporaziteľnosť ukrajinského ducha". TASR správu prevzala v piatok z agentúry DPA.

6:00 Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov v piatok pripustil, že rýchly koniec vojny s Ruskom nie je v dohľade. Informovala o tom tlačová agentúra AP. Reznikov na sociálnych sieťach napísal, že bude trvať určitý čas, kým západné zbrane prinesú celkový obrat v prospech Ukrajiny.